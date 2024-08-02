Кенгаш народных депутатов Ташкента одобрил выделение денег на строительство 20 надземных пешеходных переходов. Это предусмотрено решением, подписанным главой кенгаша и хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым 31 июля.

По предварительным расчётам хокимията, возведение 20 переходов будет стоить 107,26 млрд сумов. Кенгаш одобрил выделение 53,63 млрд сумов на начало работ. Финансировать работы планируется за счёт «средств, сформированных в бюджете Ташкента в 2024 году за счёт дополнительных источников».

Строительство 25 надземных переходов (по 5 в 2022—2026 годах) было предусмотрено постановлением президента в рамках общенациональной программы «Безопасная и гладкая дорога» от 12 июля 2022 года.

В документе отмечалось, что на тот момент в городе имелось 10 надземных переходов и 41 подземный. Этим же постановлением предусмотрено строительство 25 новых подземных переходов (также по 5 каждый год).

В постановлении не указываются адреса будущих подземных и надземных переходов и не приводится обоснование их необходимости. Адреса не уточняются и в решении, подписанном хокимом. «Газете.uz» не удалось узнать адреса в хокимияте города.

Отсутствие информации и предварительных обсуждений с горожанами приводит к появлению опасений и вопросов у специалистов и общественности.

«Считаю, что такие крупные проекты должны выноситься на общественное обсуждение. [В документе] нет никакой информации, где будут построены эти пешеходные мосты, на основании чего, всё остаётся скрытым», — написал урбанист Искандар Солиев.

Автор блога Davletovuz Кобил Хидиров отметил, что к удобству и эффективности существующих надземных переходов в Ташкенте есть много вопросов. До того, как строить новые, администрация столицы должна опубликовать проекты и провести общественные обсуждения, также считает он.

Что не так с переходами

В декабре 2023 года в Сенате критиковали надземные переходы в Ташкенте, во многих из которых не работают лифты и эскалаторы. Однако в официальных сообщениях не поднимался вопрос необходимости таких переходов внутри города вообще.

Надземные и подземные переходы могут быть необходимы в местах, где без них действительно нельзя обойтись. К таким местам относятся переходы через участки железной дороги, кольцевых автодорог на окраине городов, загородные трассы. При этом переходы должны быть максимально удобными для пользования пешеходами, чего нельзя сказать о большинстве переходов, построенных в том числе в центральной части Ташкента в последние годы.

В 2019 году «Газета.uz» рассказывала, как надземные переходы делают город опаснее и вынуждают людей рисковать жизнью, становясь нарушителями ПДД.

В декабре прошлого года в видеорубрике на узбекском языке «NOqulay shahar» («НЕудобный город») мы выпускали репортаж о таких переходах, которые создают массу неудобств горожанам.

Специалисты по городской среде подчёркивают, что надземные переходы неудобны не только для маломобильных людей. Молодые и здоровые пешеходы тоже перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию, особенно если учитывать, что подъем и спуск по лестницам, а также повороты значительно удлиняют путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают. Это хорошо иллюстрирует видеорепортаж выше.

Водители при приближении к надземному переходу не снижают скорость, так как не ожидают появления здесь пешеходов. Это делает места рядом с надземными переходами зонами повышенной опасности. В Ташкенте не раз происходили несчастные случаи в таких местах.

Российский урбанист Аркадий Гершман в 2018 году предложил способ организовать движение на перекрёстке улиц Мукими и Лутфий (где также есть неэффективный надземный переход), при котором пешеходы получат возможность переходить улицу без риска для жизни.

В последние годы в Ташкенте на многих нерегулируемых переходах, наконец, появились светофоры, а некоторые подземные переходы начали дублировать «зеброй» на поверхности (площадь Дружбы народов, площадь Чорсу, площадь Бешагач — правда, в последнем случае переход по земле преградили решётками). Будет ли эта работа продолжена, неизвестно.