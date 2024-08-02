Фестиваль женского кино Janub Shamoli («Ветер Юга») состоится в Самарканде с 13 по 18 августа. Организатор мероприятия — феминистский исследовательский коллектив Maqaal, собравший девушек из разных регионов Узбекистана.

В рамках фестиваля покажут работы режиссёров из Глобального Юга. Он основан на фильмах с «женским взглядом», в которых женщины рассказывают свои истории, бросая вызов общепринятым нормам, «увековеченным западным кинематографом, в котором доминируют мужчины».

Все картины будут показаны на языке оригинала с узбекскими и английскими субтитрами. Основной площадкой для показов стала галерея Art Station by Silk Road University. Дополнительные мероприятия, среди которых мастер-классы и лекции, пройдут онлайн или в городе.

Программа

Площадка Art station

13 августа, 19:00 — A Magical Substance Flows into Me, Джумана Манна, Палестина, 2016 (66 мин).

14 августа, 16:00, 19:00 — показ 9 документальных фильмов короткого метра с алматинского фестиваля Qyzqaras Film Festival 2024. Авторы — режиссёры из Центральной Азии.

15 августа, 19:00 — Forgetting Vietnam, Трин Т. Минхп, Вьетнам, 2015 (90 мин).

16 августа, 16:00 — показ фильмов центральноазитского коллектива DAVRA.

16 августа, 19:00 — Ever Since I Knew Myself, Мака Гогаладзе, Грузия, 2024 (85 мин).

17 августа, 19:00 — «Миневиссаме», Ники Кохандел. После показа пройдёт беседа с автором.

18 августа, 17:00 — авторский воркшоп с Ники Кохандел с выездом в город.

Почти все фильмы будут показаны онлайн на сайте Maqaal.

Другие локации

15 августа, 16:00 — Прогулка по Самарканду.

17 августа, 16:00 локация сообщества Mentalitet — A Night of Knowing Nothing, Паял Кападиа, Индия, 2021 (97 мин).

Онлайн

18 августа, 15:00 — Лора Малвей: Лекция и дискуссия с Qyzqaras.

Вход свободный.

Instagram: @maqaal.collective

Сайт: maqaalcollective.com