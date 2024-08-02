Аэропорт Ургенча возобновит работу 5 августа в 11:00. Строительно-ремонтные работы удалось завершить досрочно, сообщила компания Uzbekistan Airports.

Аэропорт закрылся 20 июля в связи с началом капитального ремонта взлётно-посадочной полосы (ВПП). На время реконструкции все рейсы перенаправили в аэропорт Нукуса.

«За две недели была проделана колоссальная работа. В частности, заменено и усилено покрытие ВПП по всей длине 3000 м и ширине 45 м, а также капитально отремонтированы вторая и третья рулёжные дорожки. Это позволит аэропорту без ограничений принимать широкофюзеляжные самолёты типа Boeing 787 и Airbus A330, что в свою очередь, даст возможность увеличить количество рейсов и пассажиропоток в город Ургенч», — говорится в сообщении.

Последний раз капитальная реконструкция взлётно-посадочной полосы в Ургенче проводилась в 1997 году. Частично повреждённые участки полосы ремонтировались в 2018 году.