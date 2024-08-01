В шестой день летних Олимпийских игр в Париже 1 августа спортсмены Узбекистана примут участие в соревнованиях по академической гребле, дзюдо и боксу, сообщает Национальный олимпийский комитет.





Гребчиха Анна Пракатень в четвертьфинале состязаний по академической гребле финишировала второй с результатом 7:35.91 и вышла в полуфинал (видео). В 12:30 у неё состоится заезд за выход в финал, её соперницами выступят представители Испании, Нидерландов, Австралии, Швейцарии и Болгарии.

Пракатень родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси. После этого она выступала за Россию и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Токио-2020. С 2023 года является представительницей сборной Узбекистана по академической гребле. Тренер — Вячеслав Дидрих. Пракатень выступает в одиночной программе, на чемпионате мира 2023 года в Сербии защищала честь Узбекистана. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 завоевала награду высшей пробы.





В 14:06 выступит чемпион мира по дзюдо 2022 года Музаффарбек Турабоев в весовой категории до 100 кг в 1/8 финала. Его соперник определится в ближайшее время.





В это же время выступит двукратный призёр Азиатских игр Ирисхон Курбанбаева (до 78 кг) в 1/8 финала сразится с чемпионкой Азии и вице-чемпион Азиатских игр Рика Такаяма из Японии.





В 14:15 в бой вступит 21-летняя чемпионка Азии среди юниоров и молодёжи по боксу Сабина Бобокулова (до 50 кг). Её соперницей в 1/8 финала станет двукратный призёр чемпионатов мира из Таиланда Чутамат Раксат.





Чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях 21-летний боксёр Руслан Абдуллаев в весовой категории до 63,5 кг в 1/8 финала победил 20-летнего Мигеля Анхеля Мартинеса Рамиреза из Мексики решением судей — 5:0.

В четвертьфинале ему будет противостоять канадец Уайатт Сэнфорд, действующий чемпион Панамериканских игр. Бой стартует в 15:50.





В 19:50 бронзовый призёра чемпионата мира по боксу 23-летняя Навбахор Хамидова (до 66 кг) в 1/8 финала сразится с 29-летней Морелль Маккейн из США, вице-чемпионкой Панамериканских игр.





Чемпион Азии и бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года по боксу Лазизбек Муллажонов (до 92 кг) в четвертьфинале сразится с Кено Машадо из Бразилии, вице-чемпионом мира 2021 года, чемпионом Панамериканских игр 2022 года.

Бой состоится в ночь на 2 августа, в 00:52.