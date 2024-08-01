Элементы обновлённой навигации были установлены на двух станциях Ташкентского метрополитена — «Алишер Навои» и «Пахтакор», говорится в пресс-релизе TBC Bank и Рayme, выступивших инициаторами проекта.

Разработкой занимался известный дизайнер транспортных систем и навигационных решений, арт-директор «Бюро Горбунова» Илья Бирман. Он проектирует транспортные схемы, сайты, приложения и системы навигации в общественных местах по всему миру.

В новой системе сделан первый шаг к введению нумерации входов и выходов из метро, отмечается в сообщении.

«История обновления навигации началась с осознания проблем, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры ташкентского метрополитена. В связи с отсутствием чёткой информации о выходах и пересадках, старые указатели и схемы, многие из которых не обновлялись десятилетиями, стали неэффективными и неудобными», — рассказали инициаторы проекта.

«Под землёй нелегко разобраться, где ты находишься, поэтому жизненно необходимо, чтобы информация помогала тебе в навигации. Система навигации эффективно окупает себя: когда люди понимают город лучше, они с большей вероятностью будут использовать общественный транспорт», — отмечается в сообщении.

Главная цель инициативы обновлённой и единой схемы метро — создание интуитивно понятной системы, которая не нарушает архитектурную среду станций, но максимально упрощает навигацию для пассажиров, говорится в релизе.

Как отмечается в сообщении, перед началом работы важно было понять, на какие вопросы должна отвечать новая схема:

Где вход в метро с улицы?

Какая это станция и на какой она линии?

Как найти нужную платформу на пересадочной станции?

С какой стороны платформы подойдёт поезд?

В какую сторону идти по платформе, чтобы выйти к нужному выходу или переходу на другую линию?

Как выйти в город в нужном месте?

Для Ташкентского метрополитена был разработан собственный графический язык. «Выбор формы элементов, цветов, шрифтов и пиктограмм продиктован культурными и эстетическими особенностями», — говорится в сообщении.

Нумерация. Новая система включает чёткую нумерацию входов и выходов, обновлённые схемы и указатели, созданные с учётом ташкентской архитектуры, а также новую цветовую систему, где каждая линия метро обозначена своим цветом. Нумерация облегчает ориентацию: пассажиры могут быстро найти нужный выход, назначать встречи и понимать, куда идти.

Нумерация охватывает весь пересадочный узел: например, на узле Пахтакор — Алишера Навои нумерация выходов идёт от 1 до 7. Выходы нумеруются по часовой стрелке, начиная с того, который направлен в центр города (памятник Амира Темура).

Цветовая система и пиктографика. Во всех элементах от схемы линий до самого маленького знака используется единая цветовая система. Первые три линии сохранили привычные цвета — красный, синий и зелёный, а четвёртая линия получила золотой цвет. Пиктограммы и символы номеров линий отсылают к традиционной узбекской восьмиконечной звезде и изображению хлопка.

Шрифт. При выборе шрифта учитывались несколько факторов: выразительность, соответствие специфике Ташкента и функциональность в навигации. Шрифт должен быть легко читаемым и адаптированным к частому использованию апострофов в узбекском языке.

«Городская навигация и навигация в метро в частности — сложная и интересная работа. С одной стороны, у знаков и схем чисто функциональные задачи: чтобы люди знали, где касса, где какой поезд, сколько станций осталось ехать. С другой, есть эмоциональная сторона: любому человеку неприятно чувствовать себя потерявшимся, особенно под землёй, и навигация должна создавать ощущение заботы, продуманности и порядка. А дополнительно к этому всему важно, чтобы указатели не портили вид, не спорили с архитектурой станций, а наоборот, украшали и обогащали её. Сейчас мы делаем первый шаг полной готовностью вносить улучшения по мере необходимости, чтобы всё метро для жителей и гостей столицы было понятным и удобным», — отметил Илья Бирман.

«Новый единый дизайн навигации столичного метро — это наш вклад в улучшение повседневных поездок по городу, ведь удобная и понятная навигация — важная часть городской жизни. Мы надеемся, что это сделает передвижение более удобным», — прокомментировала Нодира Шерматова, директор по маркетингу TBC Bank и Payme.