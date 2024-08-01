Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 1 августа по поручению президента провёл совещание по топливно-энергетическим вопросам с участием глав министерств и ведомств, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь главы правительства Бекзод Хидоятов.

По его словам, на совещании обсуждалась отмена «потолка цен на метан», теперь государство не будет вмешиваться в ценообразование в этой сфере.

Премьер озвучил поручение президента Комитету по развитию конкуренции, Генеральной прокуратуре и Министерству энергетики принять меры по предотвращению резких скачков цен на основе создания конкурентной среды среди газовых заправок, в том числе по пропану.

«Вмешательство государства в регулирование цен привело к нарушению конкурентной среды. Поэтому потолка цен не будет, цены будет определять рынок. Комитету по конкуренции и Генеральной прокуратуре озвучено поручение президента о стабилизации цен. Это будет реализовываться так же, как на примере либерализации цен на хлеб и пшеницу», — сказал Бекзод Хидоятов.

Бекзод Хидоятов.

Пресс-секретарь премьер-министра сообщил, что предоставление предпринимателям свободы на определение цен «не означает возможность делать всё, что хочется». В связи с этим руководители четырёх секторов будет следить, чтобы цены не были искусственно завышены в несколько раз.

Кроме того, метановые заправки должны будут установить систему от Uzinfocom для расчёта потребления сжатого газа.

В социальных сетях ранее распространилась информация об установлении предельной цены в Андижанской области для АГНКС в 3950 сумов. Бекзод Хидоятов подчеркнул, что это не соответствует действительности, хокимиятам такие поручения не давались.

Министерство энергетики, Комитет по конкуренции и Генеральная прокуратура в ближайшее время проведут отдельные пресс-конференции об изменениях в сфере.

Финансист Отабек Бакиров ранее назвал отмену потолка цен на метан правильным решением. По его словам, необходимо отказаться от режима, когда «правительство устанавливает цены, чиновники распределяют лимиты, устанавливают графики и решают, кому давать и не давать газ».

Напомним, 1 августа в Узбекистане истёк срок действия предельной розничной цены на метан для автомобилей в размере 3750 сумов за кубометр, установленной в конце мая.