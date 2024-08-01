1 августа в Узбекистане истёк срок действия предельной розничной цены на метан для автомобилей в размере 3750 сумов за кубометр, установленной в конце мая (до 1 июня предельная цена составляла 3350 сумов).

На фоне этого цены на некоторых газовых заправках, как сообщают интернет-пользователи, повысились до 3950−4250 сумов, хотя в отдельных регионах газ пока продают по 3750 сумов.

В Министерстве финансов сообщили «Дарё», что предприниматели теперь самостоятельно устанавливают цены на топливо.

«Газета.uz» обратилась в Министерство энергетики, но там не стали комментировать повышение цен.

В социальных сетях также сообщают о резком росте цен на пропан. Согласно данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx), цена сжиженного газа (пропана) 1 июня составляла 5,2 млн сумов за тонну, 1 июля — 6,02 млн сумов за тонну, а к 31 июля она поднялась — до 7,5 млн сумов за тонну, то есть на 25% за месяц и на 44% за два месяца. Такая же стоимость была в начале января, когда цены повышались на фоне закрытия или ограничения работы метановых заправок.

Если первые две недели июля пропан выставлялся на биржевые торги в пределах 1200−1600 тонн, то с 15 июля объём не поднимался выше 1000 тонн и даже опускался меньше 800 тонн.

«Газета.uz» направила запрос в Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.