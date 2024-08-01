Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев по итогам выступлений 1 августа стал обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже-2024.

Чемпион мира по дзюдо 2022 года, а также победитель Азиатских игр-2023 и чемпионата Азии-2024 в весовой категории до 100 кг в 1/8 финала одолел представителя Казахстана Нурлыхана Шархана.

Сначала узбекистанец провёл результативную технику «вадза-ари», но сопернику тоже удалось провести ответный приём. Но Турабоев в итоге выполнил бросок, заканчивающийся укладыванием соперника на спину («иппон»). Счёт 11:1. Видео боя.

В четвертьфинале дзюдоист Узбекистана не оставил шансов для Михаэля Коррела из Нидерландов. Он провёл два почти одинаковых приёма, последний из которых завершился «иппоном» — 11:0 (видео).

В полуфинале его ожидал бой с Зелимом Коцоевым из Азербайджана, действующим чемпионом мира, чемпионом Европы 2023 года, многократным призёром ЧМ и чемпионатов Европы.

Соперники встречались в феврале 2023 года на турнире «Большого шлема» в Париже, тогда побеждал азербайджанец (10:1). В этот раз в равной борьбе также превзошёл соперник, который провёл один успешный приём и заработал 1 балл, ставший победным.

В бою за «бронзу» Турабоев одолел двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили — испанского дзюдоиста грузинского происхождения со счётом 10:0 (видео). Узбекистанец в слезах отпраздновал победу и поблагодарил тренера.

Таким образом, в копилке Узбекистана две медали по дзюдо — золотая и бронзовая.

Фото

Автор фото: Анвар Ильясов / НОК.