По итогам июля 2024 года в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,28% на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщило Агентство статистики при президенте.

Это немного ниже показателя июля 2023 года (-0,16%). Годовая инфляция (к июлю 2023 года) замедлилась до 10,47%.

Цены на продовольственные товары в июне снизились в среднем на 1,5% (минимум за последние пять лет, в годовом выражении — рост лишь на 2,9%). Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (8,3%), стоимость платных услуг выросла на 0,5% (28%).

По данным Статагентства, яйца подешевели в среднем ещё на 2,5% (в апреле — 11,3%, в мае — на 15,6%, в июне — 1,1%, за год — 7%), молоко — на 0,5% (за год — рост на 5,4%), сахар — ещё на 0,3% (+4,3%), муку — на 0,3%.

Рис подорожал ещё на 0,5% (за год — на 4,7%), говядина и баранина — на 1,5% (5,2% и 6,2%), подсолнечное масло — на 1% (-4,7%).

В июне среди плодоовощей подорожали только капуста на 4,3% и морковь на 2,2%.

За месяц помидоры стали дешевле на 40,7%, баклажаны — на 35,8%, дыни — 31,3%, болгарский перец — на 31,3%, огурцы — на 11,9%, яблоки — на 5,6%, картофель — на 2,6%, лук — на 1,7%.

В годовом выражении цены на огурцы упали на 82,5%, помидоры — на 71,8%, баклажаны — на 67,7%, арбузы — на 56,6%, лук — на 25,9%. Цены на картофель за год повысились на 3.7%, на морковь — на 2,5%.

Стоимость лекарств продолжает увеличиваться — 2,2% за месяц. Сосудорасширяющие препараты, в частности, подорожали на 2,9%. С начала года сильнее всего подорожали антибиотики (+22%).

По данным Статагентства, пропан в июле подорожал на 3,8% (+16,2% за год), бензин стал дешевле на 0,7% (+20,1%), а цены на метан не изменились (36,9% за год).

Стоимость проезда в пригородных поездах за месяц стала выше ещё на 3,4%, в поездах дальнего следования — на 2,5%, авиаперелеты внутри республики подорожали на 0,6%, на международном сообщении — на 0,9%.

Услуги парков культуры и отдыха стали дороже на 7,1%.

Цены на отдельные услуги по предоставлению продуктов питания и напитков с начала года повысились в пределах 4,3−4,5%, за год — на 11,1−13%.

Услуги по денежным переводам через электронные платёжные системы за месяц стали дороже на 4,6%.

В конце апреля Центробанк повысил прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году c 8−9% до 9−11%, но на последнем заседании 25 июля снова улучшил прогноз до 9%.