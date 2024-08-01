Боксёр из Узбекистана Шахрам Гиясов одержал 16-ю победу на профессиональном ринге в рамках боксёрского шоу, которое прошло 1 августа в США.

31-летний узбекистанец (16−0, 9 КО) в полусреднем весе сразился с мексиканцем Мигелем Парра (22−5−1, 14 КО).

Бой продлился все отведённые 10 раундов, хотя ещё в седьмом раунде Гиясов нанёс точный удар в печень, после которого соперник некоторое время приходил в себя. Однако рефери Дэвид Соливен вместо фиксации нокдауна указал, что Гиясов якобы нанёс удар ниже пояса, и оштрафовал его на один балл. На записи было видно, что удар пришёлся в печень, это отметили и комментаторы.

В целом Гиясов владел преимуществом и оказывал давление на соперника, но решение судей разделилось: 95−94 — в пользу Парры, 95−94 и 96−93 — в пользу Гиясова. Узбекистанец победил, но раздельным решением.

Уроженец Бухарской области занимает первый номер рейтинга WBA в полусреднем весе, действующим чемпионом по версии этой организации является литовский боксёр Эймантас Станёнис (15−0, 9 КО), суперчемпионом — Теренс Кроуфорд из США (40−0, 31 КО).

Видео боя

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