Газированный напиток с гранатовым соком Royal, который производится в Афганистане, не соответствует требованиям качества, заявила Инспекция по контролю в области технического регулирования Узбекского агентства по техническому регулированию (бывшее Агентство «Узстандарт»).

Лабораторное исследование, проведённое инспекцией, показало, что в составе напитка превышено содержание красителя «азорубин E122», говорится в сообщении.

Маркировка на упаковке напитка не отвечает требованиям Общего технического регламента о безопасности пищевой продукции в части её маркировки, а именно его пунктов 8, 36, 53 и 58.

В частности, пункт 36 предписывает, что на упаковке пищевых продуктах, содержащих азорубин Е122 и другие красители, должна наноситься предупреждающая надпись: «Содержит краситель (красители), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Пункт 8 описывает требования к содержанию маркировки, пункт 53 — к наименованию и месту нахождения изготовителя (производителя), пункт 58 — к наименованию и адресу импортера.

Инспекция отметила, что несоблюдение вышеуказанного регламента считается нарушением законов о техническом регулировании, стандартизации, метрологии и защите прав потребителей.

Какие меры будут приняты для изъятия напитка из торговли, не уточняется.

На днях Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана проверил напитки Royal, Paradise, Mani, Pure и «Золотая жизнь» афганского производства и также обнаружил нарушение требований маркировки: отсутствие предупреждающей надписи о содержании красителя «азорубин Е122, указания состава, показателей пищевой ценности, даты изготовления и срока годности.

Предприятия торговли Казахстана предупредили не закупать эту продукцию без разрешительных документов, однако запрета на продажу напитков на тот момент не было.

В начале июля в Кыргызстане в напитке «Золотая жизнь» также было выявлено наличие красителя «азорубин Е122». Руководителям торговых сетей были выданы предписания о запрете продажи этой продукции.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве Узбекистана в начале июля сообщал, что каждая партия напитков Royal и других при ввозе в Узбекистан проходит лабораторные проверки, по результатам которых вредные вещества выявлены не были.

Тем не менее, комитет планировал провести повторный отбор проб продукции со вкусом граната для лабораторных исследований.