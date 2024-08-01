Численность постоянного населения Узбекистана на 1 июля 2024 года составила 37 миллионов 134,2 тысячи человек. Таким образом, с начала года прирост постоянного населения составил более 334 тысячи человек, а к аналогичному периоду 2023 года — 761,8 тысячи человек, или 2,1%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Общий прирост населения в первых полугодиях указанных годов, в тысячах.



Среди населения насчитывается 18,7 миллиона мужчин и 18,4 миллиона женщин. Городское население составляет более 18,9 миллиона человек, сельское — 18,2 миллиона человек.

Средний возраст населения составляет 28,5 лет для мужчин, 30 лет — для женщин. Средний возраст населения представляет собой приблизительное

общее описание возрастного состава населения. Он рассчитывается как среднеарифметическое значение возраста всех людей в общей популяции.

Среди общего числа моложе трудоспособного возраста — 32% населения, в трудоспособном возрасте — 56,4%, старше трудоспособного возраста 11,6%.

По возрастным группам наибольшую долю по-прежнему занимает население в возрасте 31−59 лет — 13,2 миллиона человек.

Далее следуют молодёжь (14−30 лет) — 9,6 миллиона, дети в возрасте 5−13 лет — 6,1 миллиона, дети в возрасте до 4 лет — 4,3 миллиона и население в возрасте 60 лет и старше — 3,4 миллиона человек.

Среди мужчин дети до пяти лет составили наибольший показатель — 2,3 миллиона человек, наименьший — 60−64-летние, их оказалось 657 тысячи. Среди женщин наибольший показатель тоже составили девочки в возрасте до пяти лет — 2,1 миллиона человек, наименьшее количество женщин отмечено в возрастной группе 60−64-летних — 736 тысячи человек.

В отчёте также приводится цифра ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По итогам 2023 года она составила 72,5 лет для мужчин и 76,9 лет для женщин. При этом если ожидаемая продолжительность жизни мужчин в городе и в селе почти не разнится — 72,6 и 72,3 года соответственно, то у женщин разница составляет полтора года — 77,5 в городе и 76 в селе.

Плотность населения по Узбекистану составила 82,7 человекна один квадратный километр. Это на 1,7 человека больше, если сравнить с аналогичным периодом 2023 года (81 человек на 1 кв. км на 1 июля 2023 года). В разрезе регионов наибольшая плотность населения составила 6864,4 человека в Ташкенте, 796,4 — в Андижанской области, 606,3 — в Ферганской области. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области — 9,8 и Республике Каракалпакстан — 12,1 человека.

Наибольшая численность постоянного населения по областям составляет 4,25 миллиона человек в Самаркандской области, 4,1 миллиона человек — в Ферганской области, 3,6 миллиона человек — в Кашкадарьинской области. Наименьшая численность населения зафиксирована в Сырдарьинской области — 922,1 тысячи человек, Навоийской области -1,1 миллиона человек и Джизакской области — 1,5 миллиона человек.

Рождаемость

Число живорождений в январе-июне составило 419,9 тысячи детей, из них мальчики — 218,1 тысячи, девочки — 201,8 тысячи. Число родившихся в городской местности достигло 212,3 тысячи человек, сельской местности — 207,6 тысячи.

Каждый месяц за минувшие полгода в Узбекистане рождалось больше мальчиков, чем девочек.

При анализе числа рождений было отмечено следующее распределение: рождение одного ребёнка составило 97,7%, двух детей — 2,2%, трёх и более детей — 0,1%.

Среди отцов 9,9% находились в возрасте до 25 лет, 82,9% — в возрасте 25−39 лет и 7,2% пребывали в возрасте 40 лет и старше. Возраст матерей у 37,4% новорождённых был до 25 лет, у 61,3% возраст составлял 25−39 лет и у 1,3% младенцев матери находились в возрасте 40 лет и старше.

Наибольшая доля рождаемости была отмечена в Самаркандской области — 12%, Ферганской области — 11,2%, Кашкадарьинской области — 10,5%, Андижанской области — 9,2% и Сурхандарьинской области — 9%.

Процент рождаемости относительно невысок в Сырдарьинской области — 2,5%, Навоийской области — 2,9%, Джизакской области — 4,4%, Хорезмской области — 4,5% и Каракалпакстане — 4,5%.

Смертность

Общее число умерших в январе-июне составило 81,4 тысячи человек, в том числе мужчин — 44,4 тысячи, женщин — 37 тысячи. В городах эти же значения составили 46 тысяч человек, в сельской местности — 35,4 тысячи.

Умершие среди населения в первых полугодиях указанных годов, в тысячах.



Отметим, из графика выше следует, что число умерших в первом полугодии 2024 года больше, чем за аналогичные периоды предыдущих девяти лет, включая 2020, 2021 и 2022 годы, на которые пришлась пандемия коронавируса. «Газета.uz» запросила комментарий по этому поводу в Министерстве здравоохранения.

Среди зарегистрированных за полугодие смертей основными их причинами стали болезни системы кровообращения — 58,4% случаев, новообразования — 9,4% случаев, болезни органов дыхания — 6,6%, несчастные случаи, отравления и травмы — 5,3%, болезни органов пищеварения — 4,1%, инфекционные и паразитарные заболевания — 1,1%, другие болезни — 15,1%.

По регионам самая высокая смертность зафиксирована в Ташкенте — 5,2промилле, Ташкентской области — 5 промилле, самый низкий показатель составил 3,9 промилле в Джизакской области.

Наибольшая доля летальных исходов была отмечена в Самаркандской — 10,9%, Ферганской — 10,4% областях, Ташкенте — 9,7%, Андижанской — 9,3% и Кашкадарьинской — 9,1% областях.

Доля летальных исходов сравнительно невелика в Сырдарьинской — 2,5%, Навоийской — 2,8%, Джизакской — 3,6%, Хорезмской — 5,2% и Бухарской — 5,4% областях.

Браки

Количество зарегистрированных браков составило 97,4 тысяч, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшившись на 1200. Из них 50,1 тысячи, или 51,4%, зарегистрировано в городской местности, 47,3 тысячи, или 48,6%, — в сельской местности.

Средний возраст женщин, вступивших в брак, составил 22,9 лет, а средний возраст мужчин — 27,8 лет.

Самый высокий процент браков был отмечен в Самаркандской области — 10,5%, Кашкадарьинской области — 10,1%, Ферганской области — 10,0%, Ташкенте — 9,2% и Сурхандарьинской области — 8,3%.

Относительно невысокая доля числа браков в Сырдарьинской области — 2,5%, Навоийской области — 2,7%, Джизакской области — 3,6%, Бухарской области — 6% и Каракалпакстане — 6,6%.

Разводы

Число разводов за полугодие составило 22,5 тысячи. За последние четыре года значительно их среднее количество увеличилось. Среди общего числа разводов 13,8 тысячи было зарегистрированов в городах (61,6%), а 8600 — в сельской местности (38,4%).

Число разводов пар без детей составило 10,5 тысячи случаев, с одним ребёнком — 6616 случаев, с двумя и более детьми — 5372 случая. Средний возраст разведённых мужчин составил 37,1 года, женщин — 32,2 года.

Самый высокий процент разводов составил 13,1% в Ташкенте, 10,6% — в Андижанской области,10,5% — в Ферганской области, 10,2% — в Ташкентской области и 10,1% — в Самаркандской области.

Число разводов сравнительно невелико в Навоийской — 2,6% от общего числа разводов, Сырдарьинской — 3,4%, Джизакской — 3,7% областях, Каракалпакстане — 4% и Хорезмской области — 4,4%.

Миграция

Количество прибывших в Узбекистан за первые полугодия указанных годов, в тысячах.



За полгода в Узбекистан прибыли 116,6 тысячи человек, в том числе мужчин — 50,7 тысячи, женщин — 65,9 тысячи. Число прибывших в городскую местность достигло 87 тысячи, сельскую местность — 29,6 тысячи человек.

Наибольшая доля прибывших на постоянное место проживания в Узбекистан из-за рубежа (в % к их общему количеству) приходится на прибывших из Российской Федерации (36,1%) и Казахстана (24,1%). Из Таджикистана зарегистрировано 10,7% прибывших, Кыргызстана — 7,2%, Туркменистана — 2%, других стран -19,9%.

По возрастным группам: 10,8% прибывших были моложе трудоспособного возраста, 81,7% — в трудоспособном возрасте, 7,5% — старше трудоспособного возраста.

Наибольшая доля иммигрантов — в Ташкенте (38,2%), в Ташкентской области (13,3%), в Самаркандской области (6,1%), в Навоийской области (5,1%) и в Кашкадарьинской области (4,9%).

Количество выбывших из Узбекистана за первые полугодия указанных годов, в тысячах



Количество выбывших из Узбекистана за полгода составило 120,6 тысяч человек, в том числе мужчин — 52,8 тысячи, женщин — 67,8 тысячи. Выехавшие из городов составили 83,9 тысячи человек, из сельской местности — 36,7 тысячи человек.

По возрастным группам: 11,2% выбывших были моложе трудоспособного возраста, 81% — в трудоспособном возрасте, 7,8% — старше трудоспособного возраста.

Основная доля выбывших на постоянное место проживания из Узбекистана в зарубежные страны приходится на Казахстан (81,5%). Далее следуют Российская Федерация (15%), Кыргызстан (0,7%), Южная Корея (0,7%), Туркменистан (0,3%), другие страны (1,8%).

Наибольшая доля уехавших приходится на Ташкент — 29,5%, Ташкентскую область — 11,5%, Кашкадарьинскую область — 7,3%, Самаркандскую область — 6,7% и Каракалпакстан — 6%.

Их доля сравнительно невелика в Наманганской области — 2,2%, в Сырдарьинской области — 3,2%, в Джизакской области — 3,7%, в Андижанской области — 3,7% и в Бухарской области — 5%.