В Узбекистане ещё на один год отсрочили требование о том, чтобы учителя иностранного языка в школах имели национальный сертификат уровня не ниже B2 или эквивалентный ему международный сертификат. Это предусмотрено поручением Министерства дошкольного и школьного образования, подтвердили «Газете.uz» в МДШО.

Соответственно, до 2025/2026 учебного года трудовые договоры со школьными учителями иностранного языка, у которых нет сертификата уровня не ниже В2, расторгать не будут.





Территориальные управления министерства до конца 2024/2025 учебного года организуют получение сертификатов для педагогов. Но новые учителя по иностранным языкам обязаны иметь требуемые сертификаты, добавили в министерстве.

Постановлением Кабинета министров от 19 мая 2021 года определено, что к 2024/2025 учебному году учителя иностранного языка школ, средних специальных и профессиональных учебных заведений должны иметь сертификат уровня не ниже В2. Тогда отмечалось, что трудовой договор с теми, кто не смог выполнить требование, будет аннулирован, а учителя без сертификата B2 не будут приниматься на работу.

В июле начальник Управления министерства Эркин Муродов в интервью «Дарё» заявил, что причина введения такого требования — стремление к качественному образованию.

«Учитель, преподающий иностранный язык, должен владеть иностранным языком не ниже В2 — на уровне, установленном для получения степени бакалавра по окончании высшего образования. Это одно из требований и целей, поставленных для достижения качества в преподавании иностранных языков», — отметил тогда он.