Наценка за систему кондиционирования в купейных вагонах поездов «Узбекистон темир йуллари» исключена из стоимости билетов при неработающих кондиционерах, сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

В июле представители шоу-бизнеса пожаловались на неработающий кондиционер в поезде, хотя в их билетах была указана эта опция. Компания «Узжелдорпасс» тогда сообщила, что вагон был построен в 1991 году, а система охлаждения работает плохо при температуре выше 40 градусов.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщал, что подобные жалобы в адрес железнодорожной компании публиковались и раньше. Комитет тогда начал проводить расследование в отношении «Узжелдорпасс».

По предложению ведомства с 19 июля «Узжелдорпасс» перестала взимать плату за опцию кондиционера в купе, то есть эта сумма вычтена из стоимости билета. При этом отметка об услуге должна остаться в билете.

Как сообщил источник «Газеты.uz», компания сообщила комитету, что на данный момент не имеет достаточных средств для дорогостоящей замены системы кондиционирования и поставки новых вагонов. Однако комитет внёс предложение регулятору (Министерству транспорта), чтобы эту поблему устранили.

В сообщении говорится, что наценка за кондиционер составляла 10−15 тысяч сумов. В компании «Узбекистон темир йуллари» сообщили редакции, что цена на услугу кондиционера зависела от дальности поездки: Ташкент-Бухара — 10 тысяч сумов, Ташкент-Ургенч — 14 тысяч сумов. С 19 июля кондиционер не включается в коэффициент расчёта стоимости билета, то есть эта услуга становится бесплатной, подтвердили в компании.

Комитет отметил, что потребители могут обратиться к ним или в «Узжелдорпасс», если у них есть фото или видео неработающей системы охлаждения в купейных вагонах. Если это подтвердится, заявители могут получить компенсацию за неработающий кондиционер.

Добавим, что в плацкартных вагонах поездов «Узбекистон темир йуллари» кондиционеры не предусмотрены.