В среду пользователи социальных сетей Узбекистана сообщили об ухудшении работы сервиса YouTube и медленной загрузке некоторых роликов.

В пресс-службе Министерства цифровых технологий, куда «Газета.uz» обратилась за комментарием, заявили, что YouTube работает «в нормальном режиме» и «его работа в Узбекистане не замедляется».

Пресс-секретарь Минцифры Шерзод Ахматов уточнил, что ситуация с замедлением скорости видеохостинга в России, о которой в эти дни сообщают российские СМИ, «никак не отразится на Узбекистане».

«Если YouTube замедлится в одной стране, это никак не повлияет на Узбекистан, даже если отключат магистральную сеть. Это касается и других онлайн-сервисов. Страна не привязана к одному государству и покупает интернет в нескольких», — пояснил главы пресс-службы Минцифры.

Он также указал, что у компании Google, которая владеет YouTube, имеются кэширующие сервера.

26 июля глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за «бездействия» со стороны компании. По его словам, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций.

Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «‎серым схемам». Это приведёт к ещё более резкому падению скорости загрузки YouTube — вплоть до 70%, сказал он.