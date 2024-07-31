Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе после ничьей с Доминиканской Республикой 30 июля подвёл итоги выступления команды на Олимпийских играх-2024 во Франции.

«В первую очередь, говорю спасибо зрителям и нашему народу за поддержку. Приношу извинения от имени команды. Мы старались, чтобы обрадовать наших зрителей и в первом матче, и во втором матче. Сегодня тоже старались победить, но, к сожалению, не повезло. Где-то не хватило удачи, где-то не хватило мастерства, не хватило опыта. Некоторые маленькие недостатки становились препятствием. В следующий раз обязательно обрадуем своей игрой», — сказал наставник.

По его словам, выход Узбекистана на Олимпиаду уже стал успехом, но команда хотела покинуть турнир с новыми достижениями.

«Но в целом мы побывали здесь, почувствовали атмосферу, набрались опыта. Во всех трёх матчах бросались в глаза недостатки, где-то были заметны и хорошие моменты. Мы сделаем выводы, станем ещё сильнее», — сказал он.

Тимур Кападзе также указал на неудобства, связанные с передвижением. Команда провела свою первую игру в Париже, а затем отправилась в Нант (почти 400 км от столицы Франции), а третий матч сыграла снова в Париже.

«Мы провели первую встречу, на следующий день вместо подготовки, процесса восстановления мы отправились в путь. Мы потеряли один день. Там тоже была сложная игра, здесь не было простых матчей. На следующий день после игры с Египтом мы снова отправились в путь — вместо восстановления мы снова были в дороге», — сказал специалист.

Главный тренер считает, что «команда заслуживала большего».

«Мы заслуживали большего, нам хватало сил — все три игры это показали. Всё решили какие-то эпизоды, где-то были наши ошибки, где-то не могли воспользоваться хорошими моментами. Возможно, не хватило мастерства, или удачи, или опыта. Этот турнир стал для нас большим опытом. Футболисты, лично я, тренерский штаб выросли на этих играх… Если мы снова окажемся в такой ситуации, мы будем достаточно опытны и будем знать, как действовать», — резюмировал Тимур Кападзе.

Аббосбек Файзуллаев (слева).

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Это был очень важный турнир, мы его очень сильно ждали и провели хорошую подготовку. В каких-то моментах нам не хватило удачи, в каких-то — опыта. В таких играх всё решает один момент, поэтому в течение 90 минут нельзя терять концентрацию», — отметил он.

По его словам, взрослые игроки (Элдор Шомуродов, Остон Урунов и Хусниддин Аликулов) хорошо влились в команду U-23. «И все же они с нами не были долго. Подготовка за 7−10 дней… для них это тоже сложно, их можно понять. Потому что влиться сюда после футбола в другой системе сложно, но они старались. Но всё равно немного не хватило времени для подготовки для них… Но все отдали все силы, сюда никто не приезжает, чтобы проиграть и остаться в группе. Думаю, что болельщики это тоже поймут. Мы создали историю для узбекского футбола, сделали поворотный момент. Болельщики поддерживали нас, надеюсь, что настоящие болельщики продолжат нас поддерживать и после. Следующая цель — выход на чемпионат мира», — считает футболист.

Напомним, в группе «С» Узбекистан уступил Испании (1:2), Египту (0:1) и сыграл вничью с Доминиканой (1:1), завершив турнир на последнем месте. Обозреватель Дмитрий Поваров отметил, что после такого результата обычно ищут виноватых, но призывал увидеть в команде Тимура Кападзе работу на перспективу футбола Узбекистана.