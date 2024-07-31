В четвёртый день летних Олимпийских игр в Париже 30 июля спортсмены Узбекистана приняли участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, дзюдо и футболу.





Гребчиха Анна Пракатень в четвертьфинале состязаний по академической гребле финишировала второй с результатом 7:35.91 и вышла в полуфинал (видео). Следующий её заезд за выход в финал состоится 1 августа.

Пракатень родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси. После этого она выступала за Россию и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Токио-2020. С 2023 года является представительницей сборной Узбекистана по академической гребле. Тренер — Вячеслав Дидрих. Пракатень выступает в одиночной программе, на чемпионате мира 2023 года в Сербии защищала честь Узбекистана. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 завоевала награду высшей пробы.





Дзюдоист Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) в 1/16 финала должен был сразиться с Саджадом Сехеном из Ирака, но соперник был дисквалифицирован, из-за чего узбекистанец вышел в 1/8 финала без борьбы.

На этом этапе ему противостоял Альфа Умар Джало из Франции — узбекистанец победил его иппоном (10:0). В четвертьфинале он уступил южнокорейцу Ли Ён Хвану.

В утешительном этапе за бронзовую медаль он уступил Сомону Махмадбекову из Таджикистана и завершил главные старты четырёхлетия во Франции без медали.





22-летняя чемпионка Азии по боксу Ситора Турдибекова (до 57 кг) в 1/16 финала сразилась с Марселат Сакоби Матшу из Конго. В равном бою узбекистанка победила раздельным решением судей — 3:2.

2 августа в 1/8 финала ей будет противостоять двукратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр 28-летняя Линь Юй-Тин из Тайваня.

Во вторник также прошёл заключительный матч олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Команда Тимура Кападзе после поражений от Испании и Египта в третьем туре сыграла вничью с Доминиканской Республикой (1:1), встреча решала только судьбу третьего места в группе.





Чемпионка мира по боксу Нигина Уктамова в 1/8 финала уступила Пан Чхоль Ми из КНДР, которая становилась чемпионкой мира в 2018 году (0:5).





Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Азии, боксёр Хасанбой Дусматов (до 51 кг) уверенно победил Хуанму Лопеса де Хесуса из Пуэрто-Рико — 5:0 (видео боя).

3 августа в четвертьфинале он сразится с Сакеном Бибосыновым из Казахстана.





20-летний чемпион молодёжного Кубка мира, самый молодой лицензиат Узбекистана, боксёр Турабек Хабибуллаев (до 80 кг) в 1/8 финала сразился с Еумиром Феликсом Марсиалом из Филиппин, который является бронзовым призёром Токио-2020, вице-чемпионом мира, двукратным призёром Азиатских игр и чемпионата Азии.

Узбекистанец больше действовал вторым номером, но был точнее соперника. Единогласным решением судей Хабибуллаев стал победителем — 5:0 (видео боя).

На момент публикации Узбекистан занимал 16-е место в медальном зачёте с одной золотой медалью.