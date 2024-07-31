В четвёртый день летних Олимпийских игр в Париже 31 июля спортсмены Узбекистана примут участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, дзюдо и стрельбе из лука, сообщает Национальный олимпийский комитет.





Первыми в этот день выступят гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев, который в парных соревнованиях по академической гребле заняли четвёртое место в своём заплыве, но для выхода в полуфинал требовалось попасть в тройку. Они потеряли шансы на медаль, но выйдут на утешительный заезд в среду в 12:30.





В 13:00 выступят дзюдоисты. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио Давлат Бобонов в весовой категории до 90 кг сразится в 1/16 финала с чемпионом мира 2019 года, российским дзюдоистом Арамом Григоряном, который сегодня представляет ОАЭ.





В это же время выступит 29-летняя Гульноза Матниязова (до 70 кг), чемпионка Азии, призёр Чемпионата мира в смешанной команде, призёр Летних Азиатских игр и Всемирных военных игр. Её соперницей в 1/16 финала станет Мун Сон Хи из КНДР.





В 14:00 в бой вступит 24-летний Абдумалик Халоков в весовой категории до 57 кг, который становился чемпионом мира в 2023 году, чемпионом Азиатских игр, чемпионата Азии и юношеских Олимпийских игр в 2018 году. Его соперником в 1/8 финала выступит 23-летний Небиль Ибрагим из Швеции, который в предыдущем этапе победил боксёра из Палестины.





20-летний лучник Амирхан Садиков в предыдущем этапе набрал 674 очка в 72 попытках, заняв 13-е место. В 16:15 он встретится с Марио Дамианом Хахарабилья из Аргентины в 1/32 финала, который показал 52-й результат с 643 очками в отборочном раунде.

Лучница Зиёдахон Абдусатторова в рейтинговом раунде заняла 34-е место среди 64 спортсменов, набрав 649 очков. Это лучший результат в её карьере.

В 18:00 в 1/32 финала она будет соревноваться Мари Хорачковой из Чехии, которая заняла 31-е место в квалификации с 651 баллом.





Последним в этот день выступит бронзовый призёр чемпионата Азии и чемпион мира, 23-летний боксёр Асадхужа Муйдинходжаев. В 19:15 в 1/8 финала он сразится с 24-летнием Омаром Эльавади, победителем Африканского отборочного турнира.