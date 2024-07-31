В матче против сборной Доминиканской Республики национальная команда Узбекистана по футболу в возрастной категории U23 спела свою лебединую песню на Олимпиаде-2024.

Сыграв бодро и на встречных курсах, без давления результата, сборная Узбекистана добилась ничьей 1:1. Практически во всех трёх матчах наши олимпийцы играли по крайней мере не хуже соперников, но мяч у наших футболистов в решающие моменты не летел в ворота, а у оппонентов — залетали даже самые нелепые. Наверное, здесь нужно проговорить до слез банальную вещь: это футбол.

Теперь от Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) и главных тренеров наших сборных всех мастей и возрастов требуется самое трудное: не забыть то, что случилось, например, на «Парк де Пренс» в игре с Испанией.

Не только потому, что следующий матч с Египтом изрядно подпортил приятные ощущения, но и потому, что теперь трудно будет в нашем футболе существовать по формуле «Как жили, так и будем». Причём это тот случай, когда, провожая команду с турнира, можно вспомнить и неудачи, не рискуя испортить праздничное настроение от побед наших спортсменов в Париже в других видах соревнований.

Рельефно о причинах невыхода из группы, которые автору этих строк видятся исключительно с экрана трансляций, мы уже упоминали: скоротечность турнира и ограниченность заявки делает любого наставника сборной заложником тренерской лотереи: угадал с составом — ты герой, нет — заменить уже сложно.

Выскажу даже крамольную мысль: регламент турнира, разрешающий наличие трёх игроков старше 23 лет, в итоге сковал тренерский штаб в тактических маневрах.





Из призванных сверх возрастного лимита, пожалуй, только защитник Аликулов отыграл на своём уровне. Лидер и капитан команды Шомуродов, скорее всего, «наелся» играми за итальянский «Кальяри» в этом сезоне, а выбранная Кападзе изначально оправданная тактическая схема с одним форвардом не позволила задействовать весь потенциал нашего нападения. Тройка хавбеков Урунов-Жалоллидинов-Файзуллаев синхронностью действий блистала эпизодически. Опорники как креативный класс — большая редкость в отечественном футболе, поэтому сложно её выпестовать в отдельно взятой команде.

Олимпийская сборная Узбекистана готовилась к турниру во Франции, имея как никогда мощную поддержку в АФУ, был даже создан клуб «Олимпик» для обкатки схем, тактики и игроков в суперлиге национального чемпионата. Были и есть характер, воля и, в конечном счёте, стратегически правильно развивающаяся команда. Вера в собственные силы создала традиционную атмосферу безудержного оптимизма: болельщицкий пыл, распаляемый речами спортивных чиновников, перед турниром определял нашу команду исключительно в числе фаворитов Олимпиады.

Спустя тридцать лет после легендарной победы на Азиаде-1994 такое головокружение от ожидаемого успеха мы, пожалуй, ощущали впервые. Но если с вестибулярным аппаратом у нашей футбольной общественности всё в порядке, то мы должны отсечь все завышенные, восторженные ожидания и зачеркнуть весь сетевой хайп, мутной пеной выбросивший в пространстве интернета ироничный мем «зато мороженое поели» после неудач наших футболистов.

Скажу для хейтеров, видимо, неожиданную вещь: наши герои спорта — вполне нормальные люди, которым не чужды простые житейские и даже гастрономические радости. Но если блогеры или СМИ видят в спортсменах лишь безликих киборгов, накаченных духоподъёмными речами, то здесь проблема скорее в нашем медийном пространстве, которое живёт установками прошлого.

Итоги группового турнира дали возможность перевести дух. Заходиться в овациях вроде бы не от чего, вооружаться камнями — тем более. Как раз то, что нужно для продолжения нормальной работы. Тренерский штаб Кападзе поставил нормальную игру с футболистами, которые уже либо застолбили себе карьеру за рубежом (Файзуллаев, Хусанов), либо вполне могут туда отправиться (Норчаев, Жалолиддинов, Жиянов). Молодая поросль, пробилась словно трава сквозь асфальт, не загнулась и подросла для главной команды.





Турнир во Франции — это своего рода тест на выявление пессимистов и оптимистов, вроде общеизвестного про стакан, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Для одних, избалованных медиапродуктами с полей европейской «пятёрки» чемпионатов, игровое меню получилось пресным. Другие поют гимн проявленным нашими футболистами игровым ценностям: самоотдаче, боевитости, усердию до последних секунд.

И тех, и других равняет новое ощущение, которое пришло вслед за Олимпиадой: в Узбекистане у футбола, возможно, появился взгляд на будущее. Если его не замылят поисками крайних, а разбор полётов не отложат в долгий ящик. Но пора, наконец, не только изобретать оправдания неудачам, а научиться их преодолевать. Главная тема для разговора — собственно футбол, а не бесконечные конспирологические теории вокруг «сдачи» игр или вселенского «сговора» против нашей сборной.

Конечно же, между Узбекистаном и ведущими футбольными державам по-прежнему дистанция огромного размера. Процесс её сокращения небыстр, непрост, недёшев и негарантированно успешен. Но если очень хотеть и беспрестанно учиться, шансы, как мы видим, есть. Тренерский штаб Кападзе и все причастные к поездке на Олимпиаду нащупали дорожку, которая ведёт наверх. Единственную в сегодняшнем футболе правильную дорожку. Главное сейчас — её не затоптать.