В пятый день летних Олимпийских игр в Париже 31 июля спортсмены Узбекистана приняли участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

Первыми в этот день выступили гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев, которые в парных соревнованиях по академической гребле ранее заняли четвёртое место в своём заплыве, но для выхода в полуфинал требовалось попасть в тройку.

Они потеряли шансы на медаль, но вышли на утешительный заезд. Представители Узбекистана с результатом 6:31.33 финишировали третьими. С этим показателем гребцы завершили Олимпийские игры на 15-м месте.





Чемпионка Азии, призёр чемпионата мира в смешанной команде, призёр Азиатских игр 29-летняя Гульноза Матниязова (до 70 кг) в 1/16 финала победила Мун Сон Хи из КНДР (10:0), но в следующем этапе уступила бронзовому призёру ЧМ Саки Ниидзоэ из Японии (0:10). Таким образом, узбекистанка завершила Олимпиаду без медали.





Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио Давлат Бобонов в весовой категории до 90 кг в 1/16 финала уступил чемпиону мира 2019 года, российскому дзюдоисту Араму Григоряну, который сегодня представляет ОАЭ (0:10).

24-летний Абдумалик Халоков становился чемпионом мира в 2023 году, чемпионом Азиатских игр, чемпионата Азии и юношеских Олимпийских игр в 2018 году. В весовой категории до 57 кг он дебютировал во взрослой Олимпиаде в 1/8 финала против 23-летнего Небиля Ибрагима из Швеции.

Узбекистанец единогласным решением судей одержал победу со счётом 5:0 (видео боя) и выполнил фирменное сальто назад.

Он отправился в четвертьфинал, где 3 августа встретится с 26-летним испанцем Хосе Кильесом.





20-летний лучник Амирхан Садиков в 1/32 финала победил Марио Дамианом Хахарабилья из Аргентины со счётом 6:2.

В следующем этапе узбекистанец был близок к победе над чемпионом Олимпийских игр 2012 года, итальянцем Мауро Несполи, но в итоге потерпел поражение со счётом 4:6.





Лучница Зиёдахон Абдусатторова в 1/32 финала уступила Мари Хорачковой из Чехии со счётом 2:6.

Олимпийский день для Узбекистана завершил бронзовый призёр чемпионата Азии и чемпион мира, 23-летний боксёр Асадхужа Муйдинходжаев. В 1/8 финала он одержал победу над 24-летним Омаром Эльавади, победителем Африканского отборочного турнира — 5:0.

В четвертьфинале, 3 августа узбекистанец проведёт бой за полуфинальную путёвку с 23-летним армянским боксёром Николаем Тертеряном из Дании, победителем Европейских игр 2023 года и молодёжного чемпионата Европы.