Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чжу Э — начали готовить в качестве возможной преемницы отца, сообщают Bloomberg и Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской Национальной разведывательной службы (НРС).

29 июля НРС предоставила парламентскому комитету по разведке отчёт по ситуации в Северной Корее на закрытом заседании. Два депутата затем провели пресс-конференцию и частично рассказали журналистам о его содержимом.

Вывод о том, что Ким Чжу Э является кандидатом на роль преемницы отца, разведслужба сделала на основе анализа частоты её появлений на публике и того, как к ней обращаются.

По данным НРС, примерно 60% общественной деятельности Ким Чжу Э заключалось в сопровождении её отца на военные и экономические мероприятия.

Аналитики разведки также отмечают используемое в отношении неё обращение «хяндо», который переводится как «проводник», но в КНДР оно означает «освещающий путь вперёд в революционной борьбе» и используется по отношению к лидерам или их преемникам.

«Они [власти Северной Кореи] корректируют уровень пропаганды и частоту её появления, принимая во внимание общественную реакцию на неё», — сказал прессе депутат Ли Сон Квон из правящей Партии народной власти.

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом в ноябре 2022 года в пышном белом зимнем пальто на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». С тех пор она вместе с Ким Чен Ыном постоянно присутствует на всех важных мероприятиях.

Южнокорейская разведка считает, что Ким Чжу Э примерно 11 лет и она вторая из трёх детей Кима и его жены Ли Соль Чжу. В феврале 2023 года Ким Чжу Э присоединилась к матери и отцу на торжественном банкете по случаю 75-летия Корейской народной армии и была в центре фотографии с некоторыми из самых влиятельных членов вооружённых сил КНДР.

Как отмечает Bloomberg, ни одного другого ребёнка северокорейского лидера никогда не показывали в таком раннем возрасте и появление Ким Чжу Э нарушило традицию держать детей глав КНДР вдали от общественного внимания, пока они не станут частью государственного аппарата.

В НРС не исключают, однако, что окончательное решение по преемнику ещё не принято и что им может стать кто-то другой из детей Ким Чен Ына.

Лидеру КНДР сейчас 40 лет и он может находиться у власти десятилетиями, но в НРС отмечают, что Ким страдает избыточным весом и подвержен высокому риску сердечных заболеваний из-за курения и употребления алкоголя. Его вес оценивается в 140 кг. В разведке Южной Кореи полагают, что у Кима с 30 лет начали проявляться симптомы гипертонии и диабета.