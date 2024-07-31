С 7 по 8 августа состоится государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Шавкат Мирзиёев был в Астане с государственными визитами в декабре 2021 года и марте 2017 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Узбекистан с госвизитом в декабре 2022 года.

9 августа в Астане также пройдёт шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Первая такая встреча прошла в марте 2018 года также в Астане. Регулярное проведение консультативных встреч для совместного решения региональных проблем было инициативой Шавката Мирзиёева.