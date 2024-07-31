Запасы риса в Японии упали до самого низкого уровня за последние десятилетия из-за наплыва туристов и низких урожаев, сообщает The Guardian.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, в июне запасы риса в частном секторе упали до 1,56 млн тонн, что на 20% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый низкий показатель с 1999 года, когда власти впервые начали собирать сопоставимые данные.

Ведомство объяснило снижение показателей высокими температурами, которые ударили по посевам риса в 2023 году, нехваткой воды, а также спросом со стороны приезжающих в страну туристов.

За последний год потребление риса в Японии выросло до семи миллионов тонн, что на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее. За этот же период увеличилось количество туристов: в первой половине 2024 года Японию уже посетили 17,78 млн гостей, что на 1 млн больше, чем в допандемийные времена.

Министерство подсчитало, что туристы, которые ели рис дважды в день, способствовали увеличению спроса на 51 тысячу тонн, что в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

На фоне дефицита цена на рис достигла 30-летнего максимума, отмечает издание. У оптовиков заканчиваются запасы злака, и некоторые супермаркеты повышают цены, чтобы таким образом ограничить закупки. Ожидается, что такая ситуация продлится до сентября, когда на рынок поступит урожай этого года.