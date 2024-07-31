Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, сообщают CNN и Reuter s со ссылкой на заявления палестинской группировки и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Накануне Хания участвовал в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС завили, что лидер группировки и его телохранитель погибли в результате израильского авиаудара по резиденции в иранской столице, где они остановились.

По данным иранского агентства Mehr, это произошло около 2:00 по местному времени. Власти страны проводят расследование случившегося.

Атаку решительно осудил президент Палестины Махмуд Аббас, передаёт палестинское агентство WAFA.

Израиль пока не комментировал смерть Хании. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) написали в соцсетях, что проводят «оценку ситуации».

CNN называет Ханию «самой публичной фигурой» ХАМАС. Он принимал участие в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников при посредничестве Египта и Катара.

Телеканал отмечает, что убийство Хании представляет собой «значительный удар по ХАМАС» и «серьёзную эскалацию», которая усиливает опасения по поводу полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы ослабить напряжённость в регионе, но заверил, что Соединённые Штаты помогут защитить Израиль, если он подвергнется нападению.

30 июля Израиль также нанёс авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате атаки был убит высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. В ЦАХАЛ назвали его ответственным за удар по оккупированным Израилем Голанским высотам — там погибли 12 детей.