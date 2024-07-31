Компания «Региональные электрические сети» предупредила о возможных перебоях в онлайн-оплате электроэнергии в предстоящие дни.

В связи с запуском нового программного комплекса HET Billing в Центре обработки данных с 23:50 31 июля до 22:00 5 августа будут вестись работы профилактические работы.

Во время работ также могут наблюдаться трудности с получением данных в персональном лицевом счете.

При этом в этот период «для создания удобств» потребителей с задолженностью не будут автоматически отключать от электроэнергии, уточнили в РЭС.

Первый заместитель главы «Региональных электрических сетей» Алвар Гайбуллаев ранее сообщал, что с 1 августа в Узбекистане будет внедрена новая биллинговая система для учёта поставляемой населению электроэнергии. Помимо сайта, будет запущено мобильное приложение, в котором будет доступна информация о платежах и потреблении электроэнергии.

Разработка и внедрение новой биллинговой системы были запланированы ещё в 2022—2023 годах. На это в прошлом году «РЭС» потратила 13 млн долларов.

Напомним, постановлением правительства от 14 сентября 2017 года в Узбекистане планировалось создать единую биллинговую систему для коммунальных услуг до конца 2020 года.

В 2021 году эксперты обсуждали проблемы при внедрении единой биллинговой системы, но по сей день она не создана.