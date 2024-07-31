Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова в интервью телеканалу Sport TV рассказала о бое с японкой Утой Абэ, её реакции на поражении и важности Олимпиады для спортсменов.

«В нашей команде не все любят смотреть свою жеребьёвку. Кто-то смотрит, кто-то смотрит уже в день [выступления] во время разогрева на татами. Мои тренеры знали мою соперницу, но не говорили, не показывали. Когда я увидела табло участников первого раунда, там были Абэ и канадская спортсменка [Келли Дегучи]. Я сразу поняла, что мой первый бой будет против Уты Абэ», — рассказала она.

По её словам, к поединку против соперницы из Японии она была готова ещё два месяца назад после чемпионата мира, где она завоевала «серебро», уступив двукратной олимпийской медалистке из Италии Одетте Джуффриде.





Ута Абэ пропустила несколько турниров Большого шлема IJF и чемпионат мира в 2024 году, из-за чего заняла лишь девятое место в олимпийском рейтинге и попала в верхнюю половину сетки. Во втором бою ей пришлось встретиться с лидером мирового рейтинга и серебряным призёром двух последних чемпионатов мира Диёрой Келдиёровой.

«Абэ выбыла из восьмёрки [мирового рейтинга], мой тренер Марко Шпитка подошёл и сказал, что моей соперницей в первой, второй, третьей встрече или в финале может стать Абэ. Он сказал, что я должна быть готова ко всему, даже к бою в первом раунде с ней, поскольку у меня нет другого пути, я обязана побеждать. Когда я увидела имена на табло, я восприняла это без какого-либо страха и стресса, потому что мы над этим работали, ежедневно анализировали. По правде говоря, мы очень много работали над тактикой, и это сработало на этой Олимпиаде. Я очень рада», — заявила узбекистанка.

Фото: Анвар Ильясов / Facebook



Келдиёрова рассказала, что после боя не видела всей реакции Уты Абэ на поражение. Японская дзюдоистка залилась слезами и осталась лежать, уткнувшись лицом в мат. Она продолжила безудержно плакать, когда поднялась, а тренер пытался её утешить.

«Во время соревнований я этого не видела, потому что я выключила все эмоции и была сфокусирована на себе. Увидела немного и вышла из зала. После финала вечером я увидела всё это… Конечно, это спорт, никто не любит [проигрывать]. Если бы я была на её месте, я бы тоже плакала в своей комнате. Потому что для этого спорта мы приложили большие усилия, труд, отдали всю свою жизнь на это. С утра до вечера — только тренировки, забываете про личную жизнь. Всё ради того, чтобы выиграть золотую медаль на Олимпиаде. Я бы тоже плакала на её месте», — поделилась Диёра Келдиёрова.

Фото: Анвар Ильясов / Facebook



Олимпийская чемпионка также указала, что тренировочный сбор в Японии (родина дзюдо) сделал её сильнее, поскольку «японские дзюдоисты не жалеют соперников и выкладываются на все 150%».

Ранее Ута Абэ и её тренер прокомментировали бой с Келдиёровой.

«Золото» Диёры Келдиёровой стало первой медалью в копилке Узбекистана на Играх-2024. Она стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали два «серебра» (Армен Багдасаров в 1996 году и Абдулла Тангриев в 2008-м), а также пять бронзовых медалей (Ришод Собиров в 2008, 2012 и 2016 годах, Диёрбек Урозбоев — в 2016 году и Давлат Бобонов в 2020-м).

Келдиёрова также первая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин Узбекистана на летней Олимпиаде. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. В последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько.