Политика
Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом
Президент Узбекистана 7−8 августа совершит государственный визит в Казахстан. 9 августа в Астане также пройдёт очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Экономика
Почему сообщество творческих людей не радо законопроекту о креативной экономике
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана разработал проект закона о креативной экономике. Документ, призванный защищать интересы творческих людей и способствовать их развитию, ожиданий не оправдал. «Газета.uz» разбиралась, чем не довольны игроки индустрии и что предлагает разработчик.
АБР одобрил два займа Узбекистану на $400 млн для реформ в энергосекторе и развития финансовых рынков
АБР предоставит Узбекистану два займа. Первый, в размере $300 млн, будет направлен на создание независимого энергетического регулятора для содействия конкуренции и обеспечения прозрачности и модернизацию передающей и распределительной сети. Второй, в $100 млн, поддержит развитие рынка капитала.
«YouTube не замедляется в Узбекистане» — Минцифры
Замедление работы видеохостинга YouTube в России никак не повлияет на работу сервиса в Узбекистане, заявили в Минцифры.
Общество
С 31 июля до 5 августа могут возникнуть перебои при оплате электроэнергии
В связи с запуском новой системы учёта электроэнергии HET Billing с 23:50 31 июля до 22:00 5 августа будут вестись профилактические работы, сообщили в РЭС. В это время могут быть перебои с оплатой электроэнергии. Потребителей с задолженностью в этот период не будут отключать от электроснабжения.
Дело Дмитрия Саттарова: Судебное разбирательство началось сначала из-за смены судьи
После затяжной паузы возобновился судебный процесс по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник. Назначен новый судья, поскольку прежний был назначен на другую должность. Поэтому теперь разбирательство начнётся заново.
Спорт
Наш футбол на Олимпиаде: Не забыть Париж
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу заняла последнее место в группе, сыграв вничью в ничего не решавшем матче. После такого результата обычно ищут виноватых, но обозреватель Дмитрий Поваров призывает презреть улюлюканье и увидеть в команде Тимура Кападзе работу на перспективу нашего футбола.
Париж-2024. Боксёры и гребчиха вышли в следующий этап
Боксёры Узбекистана Ситора Турдибекова, Хасанбой Дусматов и Турабек Хабибуллаев победили своих соперников и вышли в следующий этап Олимпийских игр в Париже. Гребчиха Анна Пракатень пробилась в полуфинал. Дзюдоист Шарофиддин Болтабоев, боксёрша Нигина Уктамова завершили участие в турнире.
«Я бы тоже плакала на её месте». Дзюдоистка Диёра Келдиёрова — о реакции Уты Абэ на поражении
Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова заявила, что тоже бы заплакала на месте её соперницы Уты Абэ, которая проиграла впервые за пять лет. По её словам, дзюдоисты прилагают большие усилия, тренируются с утра до вечера, забывают про личную жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду и победить.
«Мы заслуживали большего». Тимур Кападзе подвёл итоги участия сборной Узбекистана по футболу в Олимпиаде
Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе подвёл итоги выступления на Олимпиаде. По его словам, команда заслуживала большего, ей хватало сил победить соперников, но «не хватило мастерства, удачи или опыта». Турнир дал большой опыт и сделал команду сильнее, отметил он.
«Будет очень хороший бой». Боксёр Хасанбой Дусматов — о предстоящем поединке против казахстанца Сакена Бибосынова
Чемпион мира по боксу Хасанбой Дусматов высказался о предстоящем бое четвертьфинала против давнего соперника из Казахстана Сакена Бибосынова. «Сакен в хорошей форме, у меня тоже хорошая форма. Думаю, что для болельщиков из Узбекистана и Казахстана будет очень хороший бой», — сказал Дусматов.
Париж-2024. Ещё два боксёра Узбекистана прошли в четвертьфинал
Боксёры Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинходжаев дебютировали на Олимпиаде в Париже с побед и прошли в четвертьфинал. Выступившие 31 июля лучники и дзюдоисты завершили турнир без медалей.
Мир
В Тегеране убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания
Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. В ХАМАС завили, что Хания погиб в результате удара Израиля по резиденции, в которой он остановился.
Ким Чен Ын готовит передачу власти дочери — СМИ
Разведка Южной Кореи считает, что лидер КНДР начал готовить свою дочь Ким Чжу Э в преемницы. Несмотря на ранний возраст (около 11 лет), она сопровождает отца на всех важных мероприятиях, включая ракетные испытания.
Запасы риса в Японии достигли минимума с 1999 года — из-за туристов и низких урожаев
Запасы риса в Японии упали до минимума за последние десятилетия из-за туристического бума и аномальной жары, которая стала причиной низких урожаев. На фоне дефицита цена на злак достигла 30-летнего максимума.
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