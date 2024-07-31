Политика

Президент Узбекистана 7−8 августа совершит государственный визит в Казахстан. 9 августа в Астане также пройдёт очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Экономика

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана разработал проект закона о креативной экономике. Документ, призванный защищать интересы творческих людей и способствовать их развитию, ожиданий не оправдал. «Газета.uz» разбиралась, чем не довольны игроки индустрии и что предлагает разработчик.

АБР предоставит Узбекистану два займа. Первый, в размере $300 млн, будет направлен на создание независимого энергетического регулятора для содействия конкуренции и обеспечения прозрачности и модернизацию передающей и распределительной сети. Второй, в $100 млн, поддержит развитие рынка капитала.

Замедление работы видеохостинга YouTube в России никак не повлияет на работу сервиса в Узбекистане, заявили в Минцифры.

Общество

В связи с запуском новой системы учёта электроэнергии HET Billing с 23:50 31 июля до 22:00 5 августа будут вестись профилактические работы, сообщили в РЭС. В это время могут быть перебои с оплатой электроэнергии. Потребителей с задолженностью в этот период не будут отключать от электроснабжения.

После затяжной паузы возобновился судебный процесс по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник. Назначен новый судья, поскольку прежний был назначен на другую должность. Поэтому теперь разбирательство начнётся заново.

Спорт

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу заняла последнее место в группе, сыграв вничью в ничего не решавшем матче. После такого результата обычно ищут виноватых, но обозреватель Дмитрий Поваров призывает презреть улюлюканье и увидеть в команде Тимура Кападзе работу на перспективу нашего футбола.

Боксёры Узбекистана Ситора Турдибекова, Хасанбой Дусматов и Турабек Хабибуллаев победили своих соперников и вышли в следующий этап Олимпийских игр в Париже. Гребчиха Анна Пракатень пробилась в полуфинал. Дзюдоист Шарофиддин Болтабоев, боксёрша Нигина Уктамова завершили участие в турнире.

Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова заявила, что тоже бы заплакала на месте её соперницы Уты Абэ, которая проиграла впервые за пять лет. По её словам, дзюдоисты прилагают большие усилия, тренируются с утра до вечера, забывают про личную жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду и победить.

Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе подвёл итоги выступления на Олимпиаде. По его словам, команда заслуживала большего, ей хватало сил победить соперников, но «не хватило мастерства, удачи или опыта». Турнир дал большой опыт и сделал команду сильнее, отметил он.

Чемпион мира по боксу Хасанбой Дусматов высказался о предстоящем бое четвертьфинала против давнего соперника из Казахстана Сакена Бибосынова. «Сакен в хорошей форме, у меня тоже хорошая форма. Думаю, что для болельщиков из Узбекистана и Казахстана будет очень хороший бой», — сказал Дусматов.

Боксёры Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинходжаев дебютировали на Олимпиаде в Париже с побед и прошли в четвертьфинал. Выступившие 31 июля лучники и дзюдоисты завершили турнир без медалей.

Мир

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. В ХАМАС завили, что Хания погиб в результате удара Израиля по резиденции, в которой он остановился.

Разведка Южной Кореи считает, что лидер КНДР начал готовить свою дочь Ким Чжу Э в преемницы. Несмотря на ранний возраст (около 11 лет), она сопровождает отца на всех важных мероприятиях, включая ракетные испытания.

Запасы риса в Японии упали до минимума за последние десятилетия из-за туристического бума и аномальной жары, которая стала причиной низких урожаев. На фоне дефицита цена на злак достигла 30-летнего максимума.

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