На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.uz 12 июля был опубликован проект закона «О креативной экономике в Республике Узбекистан». Его разработал Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Комментарии и предложения принимались до 27 июля.

Профессиональное сообщество, представленное преимущественно столичными креаторами, приветствовало появление документа. Подобные инициативы, способные стать «бустером для экономики страны», давно ждали от государства, но его содержательная часть подверглась критике игроков креативной индустрии.

По их мнению, законопроект носит общий характер и содержит расплывчатые формулировки. Это размывает рамки его применения и создаёт поле для злоупотреблений, считают они.

Самое большое беспокойство сообщества вызвало предложение о создании реестра субъектов креативной индустрии. Эта идея в глазах креаторов выглядит как «дискриминационная мера», поскольку соответствующая статья законопроекта содержит противоречия.

25 июля — за два дня до окончания общественного обсуждения — параллельно прошли две встречи, посвящённые законопроекту. Одну из них в продюсерском центре MOC организовала инициативная группа креаторов. В неё вошли продюсеры фестиваля Stihia Отабек Сулейманов и Одыл Мухамедов, основатель 139 Documentary Center Тимур Карпов и галереи Human House Лола Сайфи, дизайнер и основатель проекта Tashkent Modernism Александр Фёдоров, юрист, председатель Ассоциации патентных поверенных Узбекистана Мадина Турсунова, а также коллектив Qizlar, представители театра «Ильхом», издательства Invisible Island и другие.

Вторая встреча состоялась в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.

О чём говорили и к чему пришли участники встреч, рассказывает «Газета.uz».

Что стало предпосылкой для разработки законопроекта?

Появление проекта закона о креативной экономике участники индустрии связывают с IV Всемирной конференцией по креативной экономике, которая пройдёт в Ташкенте со 2 по 4 октября. Её организатором выступает Фонд развития культуры и искусства.

Право на проведение форума официально было передано Узбекистану в октябре 2022 года на III Всемирной конференции по креативной экономике, которую принимал индонезийский остров Бали. Партнёрами фонда в части организации международного форума являются Министерство туризма и креативной экономики Индонезии, Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Договорённости о сотрудничестве достигнуты в 2022—2023 годах в ходе встреч на представительском уровне.

«Это как чемпионат мира по футболу, только по креативной экономике. Судя по тому, что мы знаем, делают мероприятие на уровне ШОС (саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году, к которому в городе была проведена масштабная реконструкция — ред.) . Одним из главных пунктов этой конференции будет подписание закона о креативной экономике. Он, по сути дела, станет отправной точкой того, как креативная экономика в Узбекистане в дальнейшем будет развиваться», — рассказал на встрече в MOC исполнительный продюсер экосистемы moc Одыл Мухамедов.

Однако заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства Азизбек Маннопов на встрече заявил, что на данный момент, согласно программе подготовки мероприятия, «обсуждение законопроекта в рамках конференции не предусматривается».





Азизбек Маннопов рассказал, что подготовительная работа над документом ведётся с начала 2024 года. В его разработке принимала участие не только юридическая команда фонда, но и специалисты Института законодательства и правовой политики при президенте, Агентства стратегических реформ, Агентства статистики, а также Британский совет и иностранные партнёры по организации конференции.

По словам Маннопова, работа заключалась в изучении международного опыта и норм законотворчества, связанных с креативной экономикой в других странах. Кроме того, проводились внутренние исследования. Их цель — собрать необходимую статистическую информацию о текущем положении и потенциале креативных индустрий. В этом направлении фонд в партнёрстве с Британским советом развернул деятельность в 2022 году. Совместно с консалтинговой компанией Counterculture Partnership (Великобритания) было проведено исследование. По его результатам команда создала карты креативных индустрий в Узбекистане, а также разработала рекомендации для их дальнейшего развития. В черновом варианте документа, который можно найти в интернете, указывается, что это исследование является «первым и базовым в исследовании креативных индустрий в Узбекистане».

Как Фонд развития культуры и искусства консультировался с игроками индустрии?





Первым шагом в подготовке к конференции в Ташкенте фонд назвал рабочую встречу с представителями креативных индустрий, которая прошла 8 июня в столичном Музее искусств. На ней собрались более 40 участников. Вместе с командой фонда они проанализировали текущее состояние креативного сектора и сформулировали меры, необходимые для его развития.

«В тот день была проделана колоссальная работа. Пришло очень много людей… Все болезненные моменты, все наши пожелания, требования [проговорили]. Мне кажется, там никто не остался неуслышанным. Но потом произошло так, что вся эта работа, по сути, оказалась напрасной, потому что все те люди, которые были тогда в Музее искусств, не увидели в проекте закона себя. Чтобы вы понимали, почему такая суета и сумбур — обсуждение на портале длится две недели. Мы как-то быстро собрались и решили, что надо что-то делать», — рассказал документалист, продюсер и основатель 139 Documentary Center Тимур Карпов.

Участники июньской встречи и их коллеги по креативному сектору объединились в инициативную группу и составили публичный документ с основными комментариями и первоочередными предложениями по доработке законопроекта. Он опубликован в комментариях к документу на портале СОВАЗ, а также передан на рассмотрение в ряд инстанций, включая Фонд.

«Во многих странах делаются такие законы, чтобы [на государственном уровне] определить, что такое креативная экономика, и чтобы министерства и другие инстанции понимали, что креатив — это составляющая экономики, а не просто культура, искусство, туризм или IT по отдельности. Поэтому нужно сделать таким образом, чтобы мы как представители креативных индустрий могли пользоваться этим законом, и чтобы у всех были комфортные условия для работы», — сказал Одыл Мухамедов.

Чем конкретно недовольно креативное сообщество?

Одной из очевидных проблем законопроекта является его декларативный характер. Текст состоит из обширных и расплывчатых формулировок, отсутствует чёткость определений и их универсальность. По мнению юриста Мадины Турсуновой, это делает документ слабым «даже на уровне понятийного аппарата».

«У нас как работает [законотворчество]? Сначала нужно дать определение тому, что мы хотим урегулировать. В данном случае это креативная экономика, что уже вызывает сомнения. Зачем регулировать экономику, которая регулируется рыночными механизмами, которые мы не можем в законе прописать? В Казахстане, Кыргызстане говорят о креативных индустриях, принимают нормативные акты о креативных парках, субсидиях, а не пытаются объять необъятное», — говорит Мадина Турсунова.

По словам юриста, давать определения в законах довольно опасно из-за специфики его применения.

«По идее, закон должен работать так: всё, что не запрещено, разрешено. У нас же принцип „всё, что не разрешено, запрещено“. Если принимается закон, в котором что-то обозначили, а что-то забыли, то у этого будут последствия в виде ограничений, в нашем случае, прав участников сферы. Креативная индустрия — это не производство. Формы креативной деятельности могут быть разные. Если закон предполагает льготы, но вы не попадаете под определение, то пользоваться ими вы не сможете», — объясняет Мадина Турсунова.





Общими фразами в законопроекте сформулированы цели документа, описание полномочий государственных органов, в том числе уполномоченного в сфере креативной экономики, меры государственной поддержки креативных индустрий, права субъектов сферы и т. д. В тексте не прослеживается взаимосвязь будущего закона с действующими правовыми нормами. Положения, касающиеся защиты фундаментальных прав и свобод человека, в частности, права на свободу убеждений и их выражения, права на свободное участие в культурной жизни, в проекте закона отсутствуют, как и положения о гендерном равноправии и запрете дискриминации.

«Данный закон должен основываться на обязательстве уважения свободы, необходимой для творческой деятельности, и на остальных обязательствах, вытекающих из Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах. Защита прав должна быть целью и содержанием закона», — подчёркивают в комментариях к документы инициативная группа.

Представители креативного сообщества считают, что главенствующим принципом создания и реализации законопроекта должен стать принцип инклюзивности «Ничего о нас без нас».

«Привлечение сообщества и представителей креативной индустрии к разработке правового регулирования креативной экономики имеет ключевое значение по нескольким причинам. Во-первых, представители индустрии обладают уникальными знаниями и опытом, которые могут помочь сформулировать законы, учитывающие специфические потребности и вызовы креативного сектора. Во-вторых, участие сообщества обеспечивает большую прозрачность и легитимность процесса разработки законодательства, что способствует более широкому принятию и соблюдению новых норм. В-третьих, креативные индустрии часто характеризуются быстрой эволюцией и инновациями, и поэтому законы, разработанные при активном участии индустрии, будут более гибкими и адаптированными к изменениям», — отмечается в документе.

Начальник юридического отдела фонда Абдуллох Гафуров связал декларативную природу законопроекта с тем, что креативные индустрии включают в себя очень много видов деятельности.

«По каждой у нас есть собственный нормативно-правовой акт, уполномоченный госорган… Как мы указали в пояснительной записке, если делать закон не декларативным, а регулятивного характера, чтобы там были нормы не отсылочные, а прямого действия, то нам придётся, как минимум, 30 нормативно-правовых актов пересмотреть или отменить. Сделать это легко — политическая воля есть. Вопрос лишь в целесообразности и перспективах», — сказал Абдуллох Гафуров.

Вопросы вызывает и отсутствие информации об источниках финансирования тех мер поддержки, которые предусматривает законопроект.

«Есть три источника: меценатские / спонсорские средства, средства инициаторов и государственный бюджет. В законопроекте мы не указываем конкретные источники и цифры, потому что они ещё обсуждаются», — ответил Абдуллох Гафуров.

Угрозы для участников индустрии

Самым болезненным пунктом законопроекта стала идея о создании реестра субъектов креативной индустрии.

Из текста статьи неясно, как его будут вести и использовать, по каким критериям те или иные креаторы могут попасть в реестр. Содержится и явное противоречие: законопроектом предусматривается, что включение в реестр определяет возможность получить государственную поддержку (льготы). В то же время в тексте указывается, что включение в реестр не считается фактом, определяющим или подтверждающим право, и что его ведение «предназначено для информационных целей».

По мнению креаторов, создание реестра в предложенном виде выглядит как дискриминационная мера, требующая серьёзной регуляции.

Абдуллох Гафуров рассказал, что в основе реестра лежат коды ОКЭД — общегосударственного классификатора видов экономической деятельности Узбекистана.

«Мы утверждаем список ОКЭД, определяем, что это креативная индустрия и даём налоговые льготы. Дальнейший механизм для случаев, когда субъект работает на стыке креативной индустрии и IT, где действуют свои преференции, предстоит обсудить», — сказал Гафуров.

В этом, по словам Мадины Турсуновой, кроется опасность.

«Обычная практика, когда механизмы разрабатываются какими-нибудь подзаконными актами. Например, постановлением Кабинета министров. Однако это другой законотворческий процесс, в котором мы как сообщество не сможем принять активное участие. Есть риск, что наши интересы могут остаться за бортом», — объясняет Мадина Турсунова.

По словам Абдуллоха Гафурова, после принятия закона «О креативной экономике в Республике Узбекистан» планируется выход указа и постановления президента, а также трёх постановлений Кабинета министров. В случае, если законопроект отправят на доработку — это может произойти при его рассмотрении на уровне Министерства юстиции и правительства, все подзаконные акты тоже будут пересмотрены.

Генеральный продюсер фестиваля Stihia и партнёр юридической фирмы Centil Отабек Сулейманов считает, что государство может активно поддерживать креативные индустрии одним способом — предоставлением налоговых льгот, субсидий, кредитов или грантов.

«Нам понятна идея по созданию некоего механизма отбора тех, кому давать льготы, но делать это под ОКЭДы не совсем правильно — один и тот же креатор может вечером создавать контент, а днём продавать стройматериалы», — говорит Отабек Сулейманов.

Он считает, что альтернативой реестру может стать создание парка креативных индустрий, то есть особого режима с понятными правилами. Пример — свободные экономические зоны или IT Park. По этому же пути в 2022 году пошёл Кыргызстан. Его Парк креативных индустрий представляет собой специальный налоговый режим для представителей креативных индустрий. Вместо налога на прибыль, НДС и НсП его резиденты уплачивают ежеквартально единый налог с выручки, который в 2024 году составляет 0,5%.

«Для нашего общества важнее этого закона в этом году, наверное, ничего не будет. Мы понимаем, что после его принятия у нас может появиться шанс получить колоссальную поддержку от государства. В первую очередь, налоговые льготы не только в части прибыли, но и НДС, потому что импорт услуг становится очень обременительным. „Стихия“ зарегистрирована в Муйнаке, где до конца года ещё действует режим упрощённого налогообложения — мы платим 1%. Когда всё завершится, наш фестиваль вылетит в трубу с такими налоговыми последствиями. Поэтому сейчас реестр как форма узурпированного контроля настораживает: кто в него попадёт, на каких условиях, кто это решает, что будет, если вылетишь из него завтра? Но есть выход — сделать этот контроль сбалансированным, когда на решения могут повлиять в том числе представители креативного сообщества. Это даже воспринято будет иначе», — считает Сулейманов.

Кто должен регулировать индустрию?

Согласно законопроекту, Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров является уполномоченным органом в сфере развития креативных индустрий. Однако в документе отсутствует конкретика относительно полномочий, задач и методов регуляции будущей деятельности организации. Кроме того, в документе говорится, что регулятор может иметь «иные полномочия». По мнению инициативной группы, это создаёт риск их потенциальной безграничности.

Представители сферы считают, что контроль за работой фонда должен осуществляться с участием общественности. Создание Парка креативных индустрий с дирекцией и правлением, в которое будут входить представители регулятора и частного сектора, — один из вариантов, как это может происходить. Другой — это создание Ассоциации креативных деятелей Узбекистана.

«Функции регулятора индустрии и сферы на самом деле может выполнять не госорган, а профсообщества, как происходит во всём мире, потому что они ближе к людям, знают проблемы и могут их решать. Государство же сосредоточится на поддержке: будет субсидировать, выделять здания», — говорит Мадина Турсунова.

Поскольку в стране сложно открыть ННО, Отабек Сулейманов предложил внести в законопроект отдельную главу о создании при регуляторе общественного фонда — некоммерческой организации с правлением и избираемым председателем, в которую могут войти как юридические, так и физические лица.

«Общественный фонд — это и есть тот инструмент, который может представлять интересы определённого слоя общества, в нашем случае креативной индустрии. Он мог бы выполнять часть функций по policy making (определению политики) и выступать полупроводником между частным сектором и публичным. Необходимость этого есть, поскольку мы пока не видим площадки, где государство бы взаимодействовало с креативной индустрией. Подобные спорадические встречи хороши, но институциональной связи они не создают, хотя могут этому предшествовать», — объяснил Сулейманов.

Учтут ли комментарии игроков индустрии?

После того, как на портале завершилось общественное обсуждение законопроекта, начнётся активная фаза доработки документа. Она продлится около двух недель, после чего проект будет передан в Министерство юстиции. В течение оставшегося времени команда фонда планирует изучить все предложения. Это комментарии на портале, документы инициативной группы креаторов и Молодёжного парламента.

Профессиональное сообщество призвало фонд продолжить работу над проектом закона, не пытаясь внедрить его обсуждение или принятие на IV Всемирной конференции по креативной экономике — сроки на подготовку документа, от которого зависит развитие сферы, являются недостаточными. Креаторы предлагают ограничиться принятием Стратегии развития креативных индустрий и подписанием дорожной карты либо указом президента, в котором будут обозначены существующие проблемы креативного сектора и пути их решения.

Вернуться к работе над законопроектом сообщество рекомендует с создания концепции. В ней необходимо обозначить цели и задачи документа, проблемы, существующие способы регулирования сферы с акцентом на те, что показали себя хорошо. Важно связать законопроект с существующим законодательством. По словам Мадины Турсуновой, в противном случае закон работать не будет, даже если он хорошо написан.