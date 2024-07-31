Напомним, в декабре 2023 года 18-летний Дмитрий Саттаров во время прогулки с собакой получил перелом позвоночника в результате конфликта с 40-летним Г. Р, который посчитал, что собака юноши может навредить его ребёнку.

Уголовное дело возбуждено в отношении их обоих. Г. Р. предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Г. Р. утверждает, что Дмитрий сломал ему нос.