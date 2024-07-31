Очередное заседание суда по делу Дмитрия Саттарова прошло 30 июля в квартире пострадавшего после затяжной паузы на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы. «Газета.uz» рассказывала о предыдущих заседаниях.
Напомним, в декабре 2023 года 18-летний Дмитрий Саттаров во время прогулки с собакой получил перелом позвоночника в результате конфликта с 40-летним Г. Р, который посчитал, что собака юноши может навредить его ребёнку.
Уголовное дело возбуждено в отношении их обоих. Г. Р. предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Г. Р. утверждает, что Дмитрий сломал ему нос.
По результатам повторной судмедэкспертизы степень тяжести повреждений у обоих обвиняемых осталась прежней.
Судебный процесс, который начался ещё в апреле, проходил под председательством судьи Санжара Кучкарова. Однако во время паузы на проведение экспертизы Санжар Кучкаров был переведён на другую должность. Поэтому дело передали судье Умидбеку Мусаеву. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, из-за передачи дела новому судье процесс начнётся заново — с момента опроса обвиняемых.
На прошедшем заседании прокурор успел зачитать обвинения. Следующее заседание состоится 2 августа. Адвокат Дмитрия Саттарова Виктория Шмарковская запросила у суда переводчика на русский язык для своего подзащитного.