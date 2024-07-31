Боксёр из Узбекистана Хасанбой Дусматов вышел в четвертьфинал турнира на Олимпийских играх в Париже, где встретится со своим давним соперником из Казахстана Сакеном Бибосыновым.

В весовой категории до 51 кг олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2023 года и трёхкратный чемпион Азии 31-летний Хасанбой Дусматов на протяжении всего боя имел очевидное преимущество в поединке с 18-летним пуэрториканцем Хуаном Лопесом де Йесусом и выиграл бой единогласным решением судей (видео).

Бронзовый призёр Игр-2020 в Токио и чемпион мира-2021 Бибосынов в поединке 1/8 финала встречался с турецким боксёром Саметом Гумусом. Лишь в первом раунде один из боковых судей отдал преимущество Гумусу, а в двух других превосходство Бибосынова не вызвало сомнений ни у одного из арбитров. В итоге — победа боксёра из Казахстана со счётом 5:0.

Журналисты спросили Дусматова, что он думает о предстоящем бое против казахстанца, который решит выход в полуфинал и гарантирует минимум бронзовую медаль.

«Всё покажет ринг, мы с ним много раз сражались. Победит только тот, кто лучше подготовится и будет действовать умнее… Я немного посмотрел его бой. Мы с нашими тренерами проведём анализ, выберем новую тактику. Всё решится на ринге», — отметил он.

«Этот бой, возможно, будет отличаться от предыдущих. Как мы видели, Сакен в хорошей форме, у меня тоже хорошая форма. Думаю, что для болельщиков из Узбекистана и Казахстана будет очень хороший бой», — пообещал Дусматов.

Финал чемпионата Азии между Дусматовым и Бибосыновым, победу одержал узбекистанец.

Экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу Турсунгали Едилов считает, что это очень сложный для прогнозирования бой, так как бойцы хорошо знают друг друга и первые поединки в Париже оба провели превосходно.

«Он знает, как побеждать Хасанбоя. Да, Сакен выигрывал его три года назад, после чего проиграл дважды. Но он должен сделать вывод из тех поражений и пользоваться преимуществом в росте. Ни в коем случае нельзя лезть в рубку. В драке шансов нет. Стоит работать, как с Гюмюшем, — держать на дистанции и контратаковать», — считатет он.

Дусматов и Бибосынов встретятся на стадии ¼ в ночь на субботу, 3 августа, бой начнётся примерно в 00:20 по ташкентскому времени.