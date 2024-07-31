Азиатский банк развития (АБР) одобрил два займа на общую сумму 400 млн долларов, которые поддержат инициативы правительства Узбекистана по укреплению финансовых рынков страны и развитию устойчивого рыночно-ориентированного энергетического сектора, сообщила пресс-служба банка.

«Реформы, которые будут поддержаны этими программами, помогут сформировать благоприятную среду для регулирующих органов и компаний, чтобы они могли играть свою роль в стимулировании развития путём создания надёжных внутренних финансовых рынков и удовлетворения энергетических потребностей при одновременном решении проблемы изменения климата», — заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Заём в размере 300 млн долларов для Подпрограммы 2 «Программы реформирования энергетического сектора» предоставит бюджетную поддержку для улучшения структуры, правовой и нормативной базы и управления энергетического сектора с целью стимулирования инвестиций частного сектора и содействия финансовой устойчивости.

Программа направлена на поддержку реформ, направленных на снижение выбросов углерода и повышение энергоэффективности. К ним относятся план действий по развитию рынка электроэнергии, создание независимого энергетического регулятора для содействия конкуренции и обеспечения прозрачности, разделение и передача функций центрального закупщика и розничной торговли недавно созданным независимым организациям и генеральный план энергетического сектора по увеличению использования возобновляемых источников энергии, сокращению выбросов парниковых газов и модернизации передающей и распределительной сети страны.

Заём в размере 100 млн долларов для Подпрограммы 2 «Программы по развитию финансовых рынков» окажет поддержку в реализации регуляторных и институциональных реформ, направленных на улучшение рыночных условий для оптимизации финансовых транзакций и услуг, а также на увеличение мер по регулированию спроса и предложения для роста рынков капитала и денег Узбекистана.

Среди ключевых инициатив, поддерживаемых в рамках этой подпрограммы — делегирование всех полномочий по регулированию рынка капитала специализированному регулятору, предлагаемый закон, объединяющий все нормативные акты, связанные с рынком капитала, публикация комплексных рыночных данных в интернете для обеспечения прозрачности и доступа, закон о государственном долге, поддерживающий выпуск облигаций для финансирования зелёных и социальных проектов и режим «песочницы» регулирования финтеха для облегчения доступа к рынку капитала.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, и с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 12.5 млрд долларов.