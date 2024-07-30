Государственный департамент США объявил о расширении визовых ограничений в отношении лиц, которые содействуют и получают выгоду от незаконной миграции в Соединённые Штаты.

Теперь визовые ограничения будут распространяться и на руководителей туристических агентств и туроператоров, оказывающих услуги нелегальным мигрантам, которые пытаются добраться до США.

«Мы продолжим использовать визовые ограничения против недобросовестных руководителей транспортных компаний в рамках нашей более широкой кампании по искоренению практики эксплуатации в Западном полушарии и за его пределами, в сотрудничестве с партнёрами в правительстве и частном секторе. Никто не должен наживаться на уязвимых мигрантах — ни контрабандисты, ни частные компании, ни государственные чиновники, ни кто-либо другой», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В июне президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает предоставлять убежище мигрантам, нелегальным образом пересёкшим границу Соединённых Штатов с Мексикой. Эти меры, как рассчитывает Белый дом, облегчат высылку тех, у кого нет законных оснований для пребывания в США.