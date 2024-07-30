В столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны вспыхнули протесты после президентских выборов, на которых, как объявил Национальный избирательный совет, победил действующий глава Николас Мадуро, сообщает CNN.

Акции начались вечером 29 июля. Многие протестующие, как отмечает Reuters, устроили демонстрации «касероласо» — традиционная латиноамериканская форма протеста, когда участники бьют в кастрюли и сковородки.

«Мне не нужно золото, мне не нужна CLAP [правительственная программа продовольственной помощи], я хочу, чтобы Николас [Мадуро] ушёл», — скандировали протестующие.

В центре Каракасе собрались тысячи людей, некоторые из прошли километры от трущоб, расположенных на горах вокруг столицы, до президентского дворца, пишет BBC News. Демонстранты жгли портреты Мадуро, покрышки, автомобили и мусор.

Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Всего Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов зарегистрировала 187 протестов в 20 штатах.