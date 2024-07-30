Олимпийская сборная Узбекистана по футболу в третьем заключительном матче в групповом этапе Олимпийских игр во Франции сыграла вничью с Доминиканской Республикой. Матч, прошедший 30 июля в Париже, завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер Тимур Кападзе выставил второй состав, оставив на скамейке Элдора Шомуродова, Аббосбека Файзуллаева, Жасура Жалолиддинова, вратарь Абдувахида Нематова.

Счёт открыли доминиканцы на 51-й минуте второго тайма. Вингер Рафаэль Нуньес точно исполнил пенальти.

На 58-й минуте Узбекистан отыгрался за счёт гола нападающего Алишера Одилова.

В параллельном матче Египет обыграл Испанию со счётом 2:1 и возглавил группу с 7 очками. Испания заняла второе место с 6 очками. У Доминиканы 2 очка, у Узбекистан — 1.





Олимпийская сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду. В первых двух матча команда Тимура Кападзе уступила Испании (1:2) и Египту (0:1), упустив все шансы на выход в четвертьфинал турнира.

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