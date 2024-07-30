Акико Фудзии назначена новой постоянной представительницей Программы развития ООН в Узбекистане, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в страны.

Новая глава представительства имеет более чем 25-летний опыт работы в ПРООН и занимала руководящие должности по всему миру.

До назначения в Узбекистан она была постоянной представительницей на Мальдивах и заместительницей постоянного представителя во Вьетнаме, многострановом офисе на Фиджи (охватывающем Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы острова, Науру, Палау, Тонга, Тувалу и Вануату) и Ямайке. Её карьера в ПРООН также включает значительные посты в Судане, Токио и Пакистане.

Акико Фудзии в качестве старшего менеджера она принимала участие в решении экономических и социальных проблем, связанных с изменением климата, управлении крупномасштабной гуманитарной помощью в кризисных и конфликтных ситуациях и консультировании по системам управления для достижения справедливого и устойчивого человеческого развития для всех людей.

До начала карьеры в ПРООН она работала в организациях, занимающихся вопросами развития, включая Организацию Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене (Австрия) и НПО по развитию общин в Киото (Япония).

Обладает степенями магистра по гендерным вопросам и развитию в Университете Сассекс (Великобритания) и по гуманитарным и экологическим исследованиям в Университете Киото (Япония).