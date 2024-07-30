Парламент Турции принял закон об отлове бродячих собак и их размещении в приютах, несмотря на протесты защитников прав животных. Оппозиция пообещала подать апелляцию в Конституционный суд, передаёт Reuters.

«За» документ проголосовали 275 депутатов, «против» — 224. Закон был подготовлен правящей Партией справедливости и развития.

В Турции насчитывается около четырёх миллионов бродячих собак, отмечает агентство. По новым правилам, собаки, проявляющие агрессивное поведение или имеющие неизлечимые заболевания, будут усыпляться. Противники закона считают, что он приведёт к росту усыплений собак.

«Законопроект явно неконституционен и не защищает право на жизнь», — заявил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель. По его словам, у городских муниципалитетов не хватает ресурсов, чтобы забрать такое количество собак с улиц.

«Мы сделаем больше, чем от нас требуется, в плане строительства большего количества приютов, вакцинации, стерилизации и „усыновления“, но невозможно полностью выполнить это бремя с теми полномочиями, которые есть у муниципалитетов», — добавил он.

Согласно данным, которые приводятся в законе, в стране сегодня работают 322 приюта для животных вместимостью в 105 тысяч собак. Это намного меньше того числа, которое необходимо для сокращения числа бездомных животных, пишет Reuters.

Закон требует, чтобы все муниципалитеты до конца 2028 года тратили не менее 0,3% годового бюджета на реабилитацию животных, а также строительство или ремонт приютов. Муниципальные чиновники, не выполнившие свои обязанности, будут приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет, а административный штраф для тех, кто бросает своих питомцев, будет увеличен с 2000 лир (60 долларов) до 60 тысяч лир (1800 долларов), уточняет Anadolu.

В последние несколько недель в городах по всей Турции прошли протесты против этого закона. Протестующие несли плакаты с надписями «Вы не можете их убивать» и «Отзовите закон».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который теперь должен подписать закон, поддержал документ, заявив, что в стране есть «проблема с бездомными собаками», пишет AP.

Власти отрицают, что закон приведёт к массовому отстрелу собак. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на прошлой неделе сказал, что любой, кто убьёт бездомных животных «без причины», будет наказан.