В Узбекистане более чем у четверти школьников и воспитанников детских садов выявили различные заболевания по итогам проведённого медицинского обследования. Об этом 30 июля на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Асилбек Худаяров. Он выступил с докладом о работе по профилактике заболеваний среди детей и подростков и их лечению.

По состоянию на 1 июля медосмотр прошли 5,7 миллиона из 5,9 миллиона школьников (96,5%), из них у 1,3 миллиона (27,9%) выявлены различные виды заболеваний. При этом, отметил врио министра, 81% уже выздоровели после лечения. Медосмотр также прошли 1,3 миллиона из 2 миллионов воспитанников детских садов (63,5%), заболевания выявили у 26% из них.

Глава Минздрава перечислил наиболее часто встречающиеся заболевания: 28,4% — заболевания крови и органов кроветворения, например, анемия, изменения в составе крови. Следом идут заболевания органов дыхания, пищеварения (6,9%), эндокринной системы (5,4%).

По его словам, на сегодняшний день в Узбекистане проживают 12,93 миллиона детей и подростков до 18 лет (35% от общей численности населения).

Кроме того, проведено исследование заболеваний, которые приводят к инвалидности у детей и подростков. На первое месте — заболеваний нервной системы (27,8%), в том числе заболевания периферической нервной системы и спинальные мышечные атрофии (СМА). На втором месте — врождённые аномалии, при проверке у 17% лиц выявлены вырожденные пороки сердца. На третьем месте — психические и поведенческие расстройства, умственная отсталость (3,6%).

Подобные заболевания чаще всего встречаются в Каракалпакстане, Сурхандарьинской и Самаркандской областях.

«Мы сделали выводы, что здесь нужно развивать педиатрическую подростковую службу», — заявил Асилбек Худаяров, отметив необходимость расширения охвата населения профилактическим скринингом.

Глава Минздрава также предоставил результаты селективного скрининга по врождённым порокам и генетическим заболеваниям, включая орфанные (редкие) заболевания, за первую половину 2024 года. Обследование проводилось у 1314 новорождённых из группы риска. У 29 из них выявлена угроза развития врождённых заболеваний, в том числе у 8 — болезнь Гоше (нарушение метаболизма, приводящее к изменению центральной нервной системы), 9 — болезнь Помпе (заболевание, связанное с повреждением мышечных и нервных клеток по всему организму), 10 — болезнь Ниманна — Пика и другие.

Сегодня 6526 пациентов с редкими врождёнными и генетическими заболеваниями получают бесплатное лечение (выделяется 35 млрд сумов из бюджета), сказал врио министра здравоохранения. В следующем году в список болезней, лечение которых финансируется из госбюджета, планируется включить ещё семь орфанных заболеваний.

В 2023 году также проведена профилактика гельминтоза (паразитарных болезней) у детей в возрасте от 2 до 10 лет. Скрининг проведён у 5,3 миллиона (83%) детей, из них у 5,1% выявлены яйца глистов. 6,2 миллиона детей прошли дегельминтизацию, сказал Худаяров.

С начала 2024 года скрининг прошли 2 миллиона детей, из них у 186,9 тысячи (9,3%) выявлены яйца паразитов.