В Ургутском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами, сообщила пресс-служба СБДД.
По данным службы, 29 июля примерно в 12:30 на автодороге «Ургут-Гус-Авазмерган» водитель Cobalt (2009 года рождения) «потерял управление» и столкнулся с Damas, который двигался по противоположной стороне.
На видео ДТП можно увидеть, как Cobalt на высокой скорости влетает в Damas, от удара обе машины переворачиваются.
https://twitter.com/shokirjonov/status/1817916774073127247?t=_FrLkACYosJV3K9N3NVqQg&s=35
В результате аварии водитель и пассажир Damas от полученных тяжёлых травм скончались на месте происшествия, ещё один пассажир умер в больнице. Ещё два пассажира и водитель Cobalt госпитализированы в больницу.
УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело, ведётся следствие.