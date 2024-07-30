В Ургутском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами, сообщила пресс-служба СБДД.

По данным службы, 29 июля примерно в 12:30 на автодороге «Ургут-Гус-Авазмерган» водитель Cobalt (2009 года рождения) «потерял управление» и столкнулся с Damas, который двигался по противоположной стороне.

На видео ДТП можно увидеть, как Cobalt на высокой скорости влетает в Damas, от удара обе машины переворачиваются.

В результате аварии водитель и пассажир Damas от полученных тяжёлых травм скончались на месте происшествия, ещё один пассажир умер в больнице. Ещё два пассажира и водитель Cobalt госпитализированы в больницу.

УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело, ведётся следствие.