Бывший начальник отдела миграции и оформления гражданства (ОМиОГ) УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента осуждён на 7 лет за незаконную выдачу удостоверений личности и заграничных паспортов гражданам России, Казахстана и Кыргызстана. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, подсудимый З. А. работал в органах внутренних дел с 2006 по март 2023 года. С сентября 2021 года по апрель 2022 года он работал начальником отдела миграции и оформления гражданства УКД ОВД Юнусабадского района, а с апреля 2022 года по март 2023 года — Яккасарайского района.

Глава ОМиОГ вместе с руководительницей компании Donna Global («стол услуг») Д. Ш. (скончалась, часть уголовного дела в отношении неё закрыта) выдал паспорта гражданина Узбекистана (ID-карты) и заграничные паспорта 9 иностранным гражданам. За услугу обвиняемые брали у иностранных граждан от 2000 до 15 тысяч долларов, которые распределяли между собой.

В ноябре 2022 года экс-глава ОМиОГ оформил ID-карту и загранпаспорт гражданину России К. Д, который является учредителем ряда компаний в Узбекистане, связанных с зарядными станциями для электромобилей (ND Charger) и нефтегазовым оборудованием (ND Status). Для этого он вошёл в систему «Паспорт-виза» с помощью закреплённого за ним электронного ключа и создал поддельный электронный документ, серийный номер которого принадлежал другому гражданину. После этого россиянин подал заявление на повторное оформление ID-карты якобы из-за утери документа. Таким образом гражданин России смог получить ID-карту и загранпаспорт от Узбекистана.

В другом случае обвиняемый через систему «Манзил» («Адрес») зарегистрировал россиянина в одном из домов махалли «Ахилобод» Юнусабадского района, хотя у него не было обосновывающих документов.

Как отмечается в решении суда, по такой же схеме были выданы ID-карты и загранпаспорта ещё четырём гражданам России, трём гражданам Казахстана и одном гражданину Кыргызстана. Гражданка Казахстана Е. М., у которой есть учебный центр в Ташкенте, с фальшивым паспортом Узбекистана 16 раз выезжала за границу, она также купила SIM-карту по этому документу.

Некоторым фальшивые документы были выданы даже после того, как З. А. был освобождён от должности главы ОМиОГ Яккасарайского района. Он не сдал электронный ключ и продолжил использовать его для доступа к системам МВД.

Яккасарайский районный суд по уголовным делам на заседании 23 июля признал мужчину виновным по пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 210 (получение взятки повторно, опасным рецидивистом, в крупном размере), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и пункту «в» части 2 статьи 278−4 (модификация компьютерной информации повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса Узбекистана.

По этим статьям суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Гражданин Кыргызстана И. Д., который выступал посредником в некоторых «сделках» с оформлением паспортов, получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы по пункту «б» части 2 статьи 211 (дача взятки в крупном размере), части 1 статьи 209 через статью 28 (соучастие в должностном подлоге), части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) и пункту «в» части 2 статьи 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан) УК.

Остальные иностранные граждане (некоторые из них родились в Узбекистане) были признаны виновными в таких преступлениях, как должностной подлог, дача взятки, использование заведомо подложного документа, незаконный выезд за границу или въезд в Узбекистан. Их оштрафовали на суммы от 48,5 млн до 124,5 млн сумов.