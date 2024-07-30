В четвёртый день летних Олимпийских игр в Париже 30 июля спортсмены Узбекистана примут участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, дзюдо и футболу.





Гребчиха Анна Пракатень 27 июля пересекла финишную черту второй по счёту и зафиксировала результат в 7:37.80. Благодаря этому она напрямую пробилась в четвертьфинал состязаний, где будет соревноваться с спортсменками из Словении, Австрии, Литвы, ЮАР и Турции.

Она родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси. После этого она выступала за Россию и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Токио-2020. С 2023 года является представительницей сборной Узбекистана по академической гребле. Тренер — Вячеслав Дидрих. Пракатень выступает в одиночной программе, на чемпионате мира 2023 года в Сербии защищала честь Узбекистана. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 продемонстрировала своё мастерство и завоевала награду высшей пробы.





В 13:00 дзюдоист Шарофиддин Болтабоев (до 81 кг) в 1/16 финала должен был сразиться с Саджаом Сехеном из Ирака, но соперник был дисквалифицирован, из-за чего узбекистанец вышел в 1/8 финала без борьбы.





В 16:08 ожидается выступление чемпионки Азии по боксу Ситоры Турдибековой (до 57 кг) в 1/16 финала, где ей будет противостоять Марселат Сакоби Матшу из Конго.

В 18:00 состоится заключительный матч олимпийской сборной Узбекистана по футболу на турнире. Команда Тимура Кападзе после поражений от Испании и Египта в третьем туре сыграет с Доминиканской Республикой, встреча решит третье место в группе, но уже не гарантирует команда выход в четвертьфинал.





В 19:50 ожидается бой Нигины Уктамовой (до 54 кг) — первой узбекской боксёрши, завоевавшей титул чемпионки мира. Она также завоевала «бронзу» на Азиатских играх 2022 года. Она вышла в следующий этап без боя из-за неявки Йомны Айяд из Египта. В 1/8 финала её соперницей станет Пан Чхоль Ми из КНДР.





В 23:15 боксёр Хасанбой Дусматов (до 51 кг) начнёт выступления в 1/8 финала. Его соперником станет Хуанма Лопес де Хесус из Пуэрто-Рико.

Напомним, Думастов выиграл золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 49 килограммов. Тогда же он получил Кубок Вэла Баркера — приз, который вручается самому техничному боксёру Олимпийских игр.

Также Хасанбой — чемпион мира (2023), серебряный призёр чемпионата мира (2017), чемпион Азиатских игр (2022), серебряный призёр Азиатских игр (2018), трёхкратный чемпион Азии (2015, 2017, 2022) и победитель Универсиады (2013) в любителях.





В 00:05 20-летний чемпион молодёжного Кубка мира, самый молодой лицензиат Узбекистана, боксёр Турабек Хабибуллаев (до 80 кг) в 1/8 финала сразится с Еумиром Феликсом Марсиалом из Филиппин, который является бронзовым призёром Токио-2020, вице-чемпионом мира, двукратным призёром Азиатских игр и чемпионата Азии.



