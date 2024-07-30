В мороженом, продаваемом в антисанитарных условиях на улицах, могут присутствовать бактерии стафилококка, предупредили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения Узбекистана.

Как отметили в СЭС, мороженое делают преимущественно из молочных продуктов, его необходимо всегда держать при низкой температуре. Если мороженое тает под воздействием тепла, его нельзя повторно замораживать и есть, потому что во время этого процесса в массе увеличивается количество бактерий.

По данным комитета, в последнее время уже отмечены случаи отправления потребителей уличным мороженым. В СЭС также отметили, что большинство контейнеров для хранения продукта, не соответствуют санитарным требованиям.

В комитете сообщили, что проводят контрольные рейды. В частности, в ходе контрольного анализа продукции в мороженом, продаваемом на улице, была обнаружена бактерия стафилококка.

В большинстве случаев стафилококк вызывает развитие вторичных инфекций, отметили в СЭС. Человек может отравиться при употреблении молока и молочных продуктов: торта, мороженого и других продуктов, заражённых патогенным стафилококком.

В комитете обратили внимание, что у продавцов уличного мороженого, как правило, нет информации о том, когда и где произведён продукт, что в его составе, каковы сроки его хранения. Продавцы, реализующие товар, не обеспечены специальной одеждой и не имеют подтверждение прохождения медицинского осмотра.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, сотрудники предприятий бытового обслуживания, торговых точек и продаж продуктов питания должны проходить медицинский осмотр каждые шесть месяцев.

В комитете также отметили, что при изготовлении мороженого необходимо соблюдать технологические процессы и правила личной гигиены.