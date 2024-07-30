Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана признал Knauf Gips Buxoro компанией с доминирующим положением на рынке, сообщила пресс-служба госоргана.

Ведомство провело анализ рынка производства и реализации гипсокартонной продукции и выяснило, что доля Knauf Gips Buxoro превышает 40%.

На основании этого компания была признана занимающей доминирующее положение согласно статье 13 закона «О конкуренции».

Knauf Gips Buxoro учреждена в июле 2006 года. Учредителями являются компании Knauf International Gmbh (75%) и Deg — Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft Mbн (институт финансового развития DFI и дочерняя компания немецкого банка KfW Group).

В декабре 2023 года Комитет по конкуренции включил Yandex GO в список компаний с доминирующим положением на территории Узбекистана с долей 86,3% на рынке агрегаторов такси. Сейчас в этом реестре 94 компаний. Недавно комитет постановил взыскать у дочерней компании «Лукойла» и «Навоиазота» необоснованные доходы в результате нарушения порядка продажи монопольной продукции.

Для справки: доминирующим положением является положение компании или группы лиц на товарном или финансовом рынке, предоставляющее ему (ей) возможность работать независимо от конкурирующих хозяйствующих субъектов и оказывать решающее влияние на состояние конкуренции, затруднять доступ на соответствующий рынок другим хозяйствующим субъектам либо иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности. Доминирующим положением на товарном или финансовом рынке признается, если рыночная доля компании или группы лиц составляет 40% и выше, а также в других случаях.

Компания с доминирующим положение теперь должна быть включена в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

Компании, включённые в реестр, представляют на ежеквартальной основе в антимонопольный орган информацию о применяемых ценах на вид услуг, по которому они включены в реестр, для отслеживания их действий по недопущению применения монопольно высоких или монопольно низких цен.