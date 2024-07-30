В первой половине 2024 года общий объем совокупного дохода населения Узбекистана достиг 399,2 трлн сумов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Совокупный доход — один из главных показателей уровня благополучия населения. Он состоит не только из доходов от трудовой деятельности и самостоятельной занятости, но и доходов от собственности (процентов, дивидендов, гонораров и т. д. ) и от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, денежных переводов).

В номинальном выражении рост составил 18,4%, а реальные темпы роста (минус инфляция) — 8,6%. В январе-июне прошлого года эти показатели составляли 18,3% и 6,5% соответственно.





Совокупный доход на душу населения вырос на 15,9% (в реальном выражении — на 6,3%) — с 9,3 млн до 10,8 млн сумов за полгода (1,8 млн сумов в месяц). Это самый низкий показатель за последние шесть лет, не считая пандемийного 2022 года (0,7%).

Среднедушевой номинальный совокупный доход населения оказался выше среднереспубликанского значения в Ташкенте, где он вырос с 22,1 млн до 28,7 млн сумов, в Навоийской области — с 14,1 млн до 16,6 млн сумов, в Бухарской — с 10,6 до 11,8 млн сумов и в Ташкентской области — с 9,8 млн до 10,8 млн сумов.

Самые низкие показатели зафиксированы в Каракалпакстане — 7,26 млн сумов, в Наманганской области — 7,4 сумов и Сурхандарьинской области — 8 млн сумов.





Наивысший реальный рост доходов на душу населения показали Ташкент (+14,7%), Навоийская (7,9%) и Самаркандская области (6,4%). В Сурхандарье рост составил лишь 0,3%.

Расслоение между регионами усилилось. За год разница в доходах на душу населения между тремя самыми богатыми и тремя самыми бедными регионами увеличилась с 2,28 раза до 2,5 раза. Для сравнения: в 2020 году этот разрыв составлял 2,15 раза. Разница в доходах между Ташкентом и Каракалпакстаном выросла с 3,43 раза до 3,95 раза.

В структуре доходов доля трудовой деятельности (наёмные работники и самозанятые) снизилась с 62,1% до 60,6%. Доходы наёмных работников выросли на 19,1% против 22,1% в первой половине прошлого года, самозанятых — на 12,3% против 15,6%.

При этом доля доходов от трансфертов (денежные переводы, пособия, пенсии, стипендии) уменьшилась с 28,5% до 27,8%.