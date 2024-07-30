К региональному представителю омбудсмана в Джизакской области обратилась гражданка Ф. Л. с просьбой оказать помощь в возвращении в Узбекистан её сестры, обманным путём вывезенной на работу в Россию, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Заявительница отметила, что её сестру Ф. С. в январе 2024 года гражданка Д. О. обманным путём вывезла на работу в Россию. Забрав паспорт якобы для постановки на миграционный учёт, «работодатель» в течение пяти месяцев принудительно использовала труд женщины в большом поле.

Затем Ф. С. удалось cбежать в Самару, но вернуться обратно на родину у неё не получилось.

Обращение было немедленно взято на контроль омбудсмана и изучено совместно с Джизакским областным отделением Республиканской неправительственной организации «Истикболли авлод».

В результате 27 июля Ф. С. была возвращена в Узбекистан и сейчас находится в кругу семьи.