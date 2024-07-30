Экономика
Доллар подешевел до минимума с середины марта
Доллар США продолжает дешеветь к узбекскому суму и достиг минимума с 12 марта — 12541 сумов. Национальная валюта укрепляется на фоне роста денежных переводов, инвестиций в Узбекистан и других факторов.
Реальные доходы населения выросли, но усилилось расслоение между регионами
По итогам первого полугодия реальные доходы населения выросли на 8,6%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года. Разница в доходах на душу населения между тремя самыми богатыми и тремя самыми бедными регионами увеличилась с 2,28 раза до 2,5 раза.
Комитет по конкуренции признал доминирующее положение Knauf Gips Buxoro в Узбекистане
Комитет по конкуренции сообщил, что Knauf Gips Buxoro занимает доминирующее положение на территории Узбекистана с долей выше 40% на рынке гипсокартона. Теперь компанию должны включить в реестр доминирующих на рынке компаний, а затем отслеживать действия по недопущению применения монопольных цен.
Общество
Какие заболевания выявляют у школьников и воспитанников детсадов в Узбекистане при скрининге
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров сообщил о результатах медобследования в школах и детских садах. Различные виды заболеваний выявили почти у 28% школьников и 26% воспитанников, в их числе — анемии, болезни нервной системы и пороки сердца.
Экс-глава паспортного стола Яккасарая получил 7 лет за оформление фальшивых паспортов для иностранных граждан
Суд приговорил бывшего начальника отдела миграции и оформления гражданства Яккасарайского района Ташкента к 7 годам лишения свободы. Согласно материалам дела, он оформил фальшивые ID-карты и загранпаспорта Узбекистана для граждан России, Казахстана и Кыргызстана. Многие из них отделались штрафом.
Какой будет погода в Узбекистане в августе?
Синоптики Узгидромета подготовили предварительный прогноз погоды на август, а также обзор характерных метеоусловий в этом месяце. За последние 10 лет самая высокая температура в августе — +41,8 градуса — наблюдалась в 2019 году, а наибольшое количество осадков выпадало в этом месяце в 2020 году.
«Onasini emsin — не ругательство, а рекомендация врачей»
В Ташкенте на LED-экранах в течение суток появлялась фраза «Onasini emsin», озадачившая горожан. Она оказалась частью информационной кампании Всемирной недели грудного вскармливания (1−7 августа). Инициаторы решили вернуть фразе, которая превратилась в ругательство, «изначальный смысл».
Санэпидкомитет сообщил о случаях отравления уличным мороженым
В Санэпидкомитете предупредили о случаи отравления мороженым, продаваемым на улице. По данным регулятора, в таком мороженом могут присутствовать бактерии стафилококка. Большая часть тары для продукта не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Утренние отправления поездов Afrosiyob могут сдвинуть на час раньше
Компания «Узбекистон темир йуллари» планирует сдвинуть утренние отправления скоростных электропоездов Afrosiyob на один час раньше для удобства туристов. Пассажиры могут проголосовать за или против этой меры.
Как прошло шестое заседание по делу Парка Дружбы: Заявители попросили частично отменить решение властей
«Газета.uz» продолжает рассказывать о суде по делу Парка Дружбы в Ташкенте. На шестом заседании обсуждались роль компании «Ташкент Инвест» при хокимияте в передаче парка инвестору и долг парка. Заявители попросили отменить решение властей только в части этого парка.
Спорт
Футболисты Узбекистана сыграли вничью с Доминиканой на Олимпиаде
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела свой последний матч на Олимпиаде в Париже и сыграла вничью с Доминиканой (видео, статистика).
Мир
США вводят визовые ограничения против туроператоров за содействие нелегальной миграции
Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении руководителей туристических агентств и туроператоров, которые содействуют незаконной миграции в Соединённые Штаты.
В Венесуэле вспыхнули протесты после президентских выборов
Тысячи людей вышли на протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявили власти, победил действующий глава страны Николас Мадуро. Он находится на посту с 2013 года.
В Турции приняли закон об отлове бродячих собак, оппозиция пообещала оспорить его
Парламент Турции одобрил закон об отлове и размещении бродячих собак в приютах. Протесты против документа прошли по всей стране, активисты считают, что он приведёт к росту усыплений животных. Оппозиция пообещала оспорить закон в суде.
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