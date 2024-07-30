Экономика

Доллар США продолжает дешеветь к узбекскому суму и достиг минимума с 12 марта — 12541 сумов. Национальная валюта укрепляется на фоне роста денежных переводов, инвестиций в Узбекистан и других факторов.

По итогам первого полугодия реальные доходы населения выросли на 8,6%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года. Разница в доходах на душу населения между тремя самыми богатыми и тремя самыми бедными регионами увеличилась с 2,28 раза до 2,5 раза.

Комитет по конкуренции сообщил, что Knauf Gips Buxoro занимает доминирующее положение на территории Узбекистана с долей выше 40% на рынке гипсокартона. Теперь компанию должны включить в реестр доминирующих на рынке компаний, а затем отслеживать действия по недопущению применения монопольных цен.

Общество

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров сообщил о результатах медобследования в школах и детских садах. Различные виды заболеваний выявили почти у 28% школьников и 26% воспитанников, в их числе — анемии, болезни нервной системы и пороки сердца.

Суд приговорил бывшего начальника отдела миграции и оформления гражданства Яккасарайского района Ташкента к 7 годам лишения свободы. Согласно материалам дела, он оформил фальшивые ID-карты и загранпаспорта Узбекистана для граждан России, Казахстана и Кыргызстана. Многие из них отделались штрафом.

Синоптики Узгидромета подготовили предварительный прогноз погоды на август, а также обзор характерных метеоусловий в этом месяце. За последние 10 лет самая высокая температура в августе — +41,8 градуса — наблюдалась в 2019 году, а наибольшое количество осадков выпадало в этом месяце в 2020 году.

В Ташкенте на LED-экранах в течение суток появлялась фраза «Onasini emsin», озадачившая горожан. Она оказалась частью информационной кампании Всемирной недели грудного вскармливания (1−7 августа). Инициаторы решили вернуть фразе, которая превратилась в ругательство, «изначальный смысл».

В Санэпидкомитете предупредили о случаи отравления мороженым, продаваемым на улице. По данным регулятора, в таком мороженом могут присутствовать бактерии стафилококка. Большая часть тары для продукта не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Компания «Узбекистон темир йуллари» планирует сдвинуть утренние отправления скоростных электропоездов Afrosiyob на один час раньше для удобства туристов. Пассажиры могут проголосовать за или против этой меры.

«Газета.uz» продолжает рассказывать о суде по делу Парка Дружбы в Ташкенте. На шестом заседании обсуждались роль компании «Ташкент Инвест» при хокимияте в передаче парка инвестору и долг парка. Заявители попросили отменить решение властей только в части этого парка.

Спорт

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу провела свой последний матч на Олимпиаде в Париже и сыграла вничью с Доминиканой (видео, статистика).

Мир

Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении руководителей туристических агентств и туроператоров, которые содействуют незаконной миграции в Соединённые Штаты.

Тысячи людей вышли на протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявили власти, победил действующий глава страны Николас Мадуро. Он находится на посту с 2013 года.

Парламент Турции одобрил закон об отлове и размещении бродячих собак в приютах. Протесты против документа прошли по всей стране, активисты считают, что он приведёт к росту усыплений животных. Оппозиция пообещала оспорить закон в суде.

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