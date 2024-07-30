Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 31 июля.

Курс доллара США за три торговые сессии снизился почти на 93 сума — до 12345,12 сума. Это минимальный показатель с 12 марта (12534,01 сумов).





В коммерческих банках во вторник доллар принимался по курсу от 12480 сумов до 12570 сумов (только у БРБ, «Туронбанка», «Микрокредитбанка» и НБУ). Курс продажи варьировался от 12600 (Garant Bank, Apex Bank и «Узпромстройбанк») до 12635 сумов.

Укрепление курса сума происходит на фоне роста денежных переводов, прямых иностранных инвестиций и смягчения финансовых условий в мире.

За первую половину 2024 года объём денежных переводов в Узбекистан вырос на 25% — до 6,5 млрд долларов (часть получателей конвертируют полученные доллары в сумы, что стимулирует спрос на национальную валюту).

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов отметил, что это привело к значительному росту валютного потока в страну и позволило стабилизировать обменный курс.

«Благодаря продолжению этих положительных тенденций ожидается снижение дефицита текущего счета платёжного баланса в конце года», — заявил он на пресс-конференции 25 июля.

Мировые финансовые условия начали смягчаться на фоне ожиданий того, что центральные банки ведущих стран снизят процентные ставки. Это увеличит возможности привлечения внешних ресурсов предпринимателями, в том числе коммерческими банками. То есть банки и бизнес смогут привлечь относительно «дешёвые» валютные кредиты, часть из которых может быть конвертирована в сумы, что укрепит национальную валюту.



Рост прямых иностранных инвестиций.



Кроме того, по данным ЦБ, за первое полугодие объём прямых инвестиций в Узбекистан вырос до 5,3 млрд долларов, что на 36,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Внешнеторговый товарооборот в январе-июне увеличился на 8,5% — до 31,8 млрд долларов. Экспорт прибавил 5,5% (было 23%) — почти до 13 млрд долларов, а без учёта золота — на 10,9% (12,5%), рост импорта замедлился до 10,6% (было 17%) — до 18,8 млрд долларов. При этом отрицательное торговое сальдо увеличилось с 4,7 до 5,8 млрд долларов.

Финансист Отабек Бакиров отмечал, что падение валютных торгов может быть связано с контролем порядка проведения валютных операций для госкомпаний, усложнением процесса импорта (а также снижением числа крупных сделок, например, покупок самолётов) и ростом внебиржевых валютных сделок.

Источник «Газеты.uz» в банковской системе подтверждал, что эти три фактора могут оказывать определённое влияние на снижение объёма валютных торгов. Собеседник добавил, что предложение (продажа) валюты со стороны предприятий и населения выросло по сравнению с предыдущим периодом.

Несмотря на то, что индекс доллара остаётся сильным по сравнению с началом этого года, вероятность снижения процентных ставок Федерального резерва США возрастает на фоне замедления инфляции, в результате чего доллар ослаб по сравнению с прошлым месяцем, отмечалось на презентации ЦБ 25 июля.