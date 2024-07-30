Шестое заседание суда по делу Парка Дружбы (бывший Бабура) прошло в Ташкентском межрайонном суде по административным делам 14 июля. Дело об иске жителей Яккасарайского района с требованием отменить постановление Кабинета министров и решение хокима столицы о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривалось под председательством судьи Азизбека Базарова.

Напомним, решением хокима Шавката Умурзакова от 26 марта этой компании в аренду на 49 лет были переданы парки Дружбы и Абдуллы Кадыри с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов в каждый. На сайте E-Qaror, где публикуются решения органов власти на местах, решение хокима скрыто. Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

26 июля суд вынес решение, в котором отказал истцам. Суд обосновал решение тем, что постановление Кабмина и решение хокимията приняты на основе законов, в проекте инвестора учтены все важные моменты по сохранению деревьев, объектов культурного наследия и трёх объектов международного партнёрства — Сеульский парк, парк Сиэтл и Колокол Мира. Жители намерены подавать апелляцию. Несмотря на завершение разбирательства в районной инстанции, «Газета.uz» публикует подробные репортажи из зала суда, чтобы читатели могли сделать выводы. Кроме того, освещение обеспечивает прозрачность. Как проходили первые три заседания, а также четвёртое и пятое, читайте в наших предыдущих материала. Напомним, на первых заседаниях председательствующий судья заявлял, что «Газета.uz» не может освещать судебный процесс до вступления решения суда в силу. Редакции пришлось обратиться с официальным запросом для разъяснения. В ответе судья Азизбек Базаров заявил, что журналисты не должны интерпретировать рассмотрение дела по-своему, чтобы не влиять на решение суда.

На шестом заседании присутствовали жители, их адвокат Сабина Сидакова, представитель компании «Ташкент Инвест» при хокимияте Ташкента Шохаббос Абдуазимов, представители хокимията столицы Шоакмаль Аскаров и управления инвестиций Зарифов, специалист Управления культуры Ташкента Фаёз Очилов, директор по развитию компании BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов, адвокат компании Ёркинжан Низамов, юрист директора парка Азизбек Давронбеков.





Судья Азизбек Базаров спросил представителя «Ташкент Инвест» о роли компании в сделке по передаче парка в управление компании BMP Smart Decision Management.

Шохаббос Абдуазимов ответил, что согласно указу президента об управлении в области технического регулирования, Кабинет министров имеет право сдавать земли. Кроме того, согласно закону о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) правительство может передавать государственную собственность.

«Исходя из этого я считаю, что постановление Кабинета министров соответствует всем законам. Даже если парки передаются нам в оперативное управление, хокимият остаётся балансодержателем парков. В решении прописаны все обязанности инвесторов на основе закона ГЧП», — сказал Шохаббос Абдуазимов.

«Изначально на основе ГЧП должны были заключать договор с вами, но когда парки передали хокимияту, договор заключался с хокимиятом, не так ли?» — спросил судья.

Шохаббос Абдуазимов ответил, что по закону о ГЧП договор заключается с балансодержателем, в данном случае с хокимиятом и Управлением культуры.

«Даже при заключении сделки парк не становится частной собственностью. Мы там участвуем как третье лицо, потому что говорится о передаче парков в оперативное управление. Если в будущем со стороны инвестора не будет соблюдено какое-либо условие, то финансирование и благоустройство спонсируются с нашей стороны», — сказал Шохаббос Абдуазимов.





Адвокат жителей Сабина Сидакова отметила, что в приложении 3 указа президента о социально-экономическом развитии Ташкента до 2030 года прописан механизм передачи земель в аренду правительством компании «Ташкент Инвест». Защитник спросила, передан ли парк в аренду «Ташкент Инвест» согласно этому указу. Шохаббос Абдуазимов ответил, что парки передаются компании не в аренду, а лишь в оперативное управление.

Жительница Надежда Лысенко спросила, почему «Ташкент Инвест» не уведомил горожан о проекте по Парку Дружбы, как это было сделано недавно с Парком керамики в Ташкенте. Шохаббос Абдуазимов ответил, что не знает.

Парк керамики. Фото: Яндекс.Карты.



Сабина Сидакова спросила, известно ли представителю «Ташкент Инвест» как субъекту, получившему парк в оперативное управление, почему государственный партнёр решил провести прямые переговоры вместо тендера и чем было обосновано такое решение. Шохаббос Абдуазимов сказал, что не знает.

Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов предоставил суду оригинал документа о проведении описи деревьев в Парке Дружбы. На прошлом заседании Сабина Сидакова обращала внимание на отсутствие даты и имени подписавшего документ. В оригинале документа была указана дата, но не было имени. Юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков заявил, что в решениях правительства и хокима о передаче парков в аренду говорится, что опись должна проводиться с участием органов кадастра, архитектуры и других.

«Коллегиальной описи не было», — сказал Азизбек Давронбеков.

Судья Азизбек Базаров сказал, что суд сам даст правовую оценку.





Представитель Управления культуры Фаёз Очилов рассказал, что в 2021 году на основании постановления правительства парки передали в оперативное управление хокимиятам. До этого Парк Дружбы был под надзором Комитета международных отношений при Кабмине. При передаче у парка был долг в размере порядка 800 млн сумов. Определённая его часть была погашена хокимиятом по решению депутатов городского кенгаша. На сегодняшний день парк всё ещё должен около 250−260 млн сумов, сказал он.

Судья спросил, имеется ли у представителя Управления культуры информация по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории парка. Фаёз Очилов сказал, что информация должна быть у Департамента культурного наследия по городу Ташкенту.

«Кто является инициатором проекта?» — спросила Сабина Сидакова.

«Я не в курсе», — ответил Фаёз Очилов.

«Что входит в ваше полномочие в рамках ГЧП?»

«Ничего».





Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов спросил, как финансируется парк до настоящего дня. Фаёз Очилов ответил, что парк является государственным унитарным предприятием и должен быть на самообеспечении.

Представитель управления инвестиций Зарифов заявил, что 28 мая хокимият Ташкента направлял в министерства финансов и юстиции предложение по концепции парка и экономическое обоснование. В ответ ведомства прислали свои предложения и замечания, после чего концепцию доработали и вновь представили 24 июня.

«На протяжении нескольких процессов задаю один и тот же вопрос и не могу получить на него ответ, — сказал юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков. — Сейчас концепция не утверждена, получается?»

Зарифов не смог ответить на этот вопрос. Азизбек Давронбеков сказал, что по закону о ГЧП концепция — это документ, который является основанием для принятия решения. Судья спросил, кто может ответить на вопрос юриста.

Представитель хокимията Ташкента Шоакмаль Аскаров отметил, что согласно постановлению правительства в течение 2024−2026 годов «могут быть внесены предложения».

«По закону концепция на 10 млн долларов должна согласовываться в органе при Министерстве инвестиций и уже потом представляться на утверждения Кабмина», — сказал Азизбек Давронбеков.

«Предложение внесено, концепция разработана, по предложениям министерств юстиции и экономики концепция доработана», — ответил Шоакмаль Аскаров.

Сабина Сидакова уточнила, что согласно статье 3 закона о ГЧП, концепция должна не только стать основанием для принятия решения. Она также определяет стоимость проекта и его рентабельность, обоснование эффективности и актуальности его реализации, а также источники финансирования. Кроме того, статья 11 этого закона гласит, что Агентство по развитию ГЧП при Министерстве финансов вносит на утверждение в правительство концепцию проекта стоимостью более 10 млн долларов.





«Теперь возникает вопрос. В самом решении хокима сказано, что концепция проекта должен быть разработан до 1 апреля 2024 года. Кто её разрабатывал? Кто её вносил? Почему сначала выходит постановление Кабмина, решение хокима и только потом разрабатывается концепция? [Инвестор говорил, что не может потратить 150 тысяч долларов на разработку проекта до передачи парка компании.] Мы не видим концепцию, которая должна быть разработана до принятия решения. В статье 17 закона о ГЧП прописано, что независимо от стоимости проекта проводится одноэтапный тендер. [Проект] ГЧП разрабатывается, минуя тендер. Мы не можем получить ни один ответ на наш вопрос. Мы видим, что концепция направлена на рассмотрение [в Минфин и Минюст] 28 мая, ответы получены в июне. Мы считаем, кто-то должен предоставить ответы на наши вопросы», — сказала Сабина Сидакова.

Судья спросил, кто может ответить на вопрос.

Представитель управления инвестиций сказал, что не может ответить на этот вопрос, поскольку на предыдущих заседаниях его просили предоставить только письма.

Сабина Сидакова заявила, что сторона истцов вносит уточнение в заявление. Жители не просят полностью отменять постановление Кабмина и решение хокимията о передаче парков Абдуллы Кадыри и Дружбы, поскольку заявитель не был ознакомлен с документами и не знал, что они касаются передачи двух парков.

«Мы просим признать недействительными [документы] только в части Парка Дустлик. Парк Абдуллы Кадыри нас не касается», — сказала она.

Судья принял уточнение заявителей и объявил, что на следующем заседании, которое состоялось 26 июля, будут прения, и суд вынесет решение.