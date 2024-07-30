Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов, недавно назначенный на этот пост, 28 июля встретился с уполномоченным по правам человека в Приморском крае России Юрием Мельниковым и руководством УМВД, сообщило ИА «Дунё».

На встрече с региональным омбудсманом обсуждены вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории Приморского края.

С руководством УМВД России по Приморскому краю консул обсудил вопросы пребывания узбекских граждан в России, а также случаи нарушения прав граждан Узбекистана.

Достигнута договорённость о проведении во всех следственных подразделениях УМВД края разъяснительно-профилактических работ о недопущении нарушения прав граждан Узбекистана, а также регулярном проведении мероприятий с участием граждан Узбекистана для доведения до них информации о новшествах в миграционном законодательстве России.

Юсуп Кабулжанов на дипломатической службе с 2009 года. В 2009—2016 годах был вторым секретарём, первым секретарём пресс-службы Министерства иностранных дел и заместителем директора ИА «Жахон» (ныне — «Дунё») при МИДе.

В 2016—2018 годах возглавлял Управление по культурно-гуманитарным связям МИДа. В 2018—2021 годах работал генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске, после чего возглавлял пресс-службу МИДа до 2023 года.