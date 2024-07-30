Всемирная неделя грудного вскармливания проводится ежегодно с 1 по 7 августа. Её цель — распространить информацию о преимуществах и методах грудного вскармливания, побудить матерей кормить своих детей только грудью как минимум с рождения до шестимесячного возраста, без какого-либо дополнительного прикорма.

Несмотря на законодательный запрет рекламы заменителей молока в Узбекистане, продолжается реклама смесей и их продвижение в интернете, что служит искусственному повышению спроса на заменители грудного молока.

Офис достижения результатов («Delivery Unit») Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана инициировал информационную кампанию о пользе грудного вскармливания.

Цели кампании: повысить уровень знаний о пользе грудного вскармливания и для ребёнка, и для матери, вдохновить молодых родителей начать и продолжать грудное вскармливание, а также обеспечить доступ к ресурсам и к поддержке для успешного грудного вскармливания.

Продолжение фразы на баннерах.



Поскольку целевой аудиторией инфокампании являются молодые родители, одним из её элементов стали тизерные баннеры с надписью «Onasini emsin — это не ругательство, а рекомендация врачей». Фраза «onasini emsin», дословно переводящаяся как «пусть кормится грудью матери» и превратившаяся в некое ругательство, также обыгрывается в разных предложениях, например: «Bola onasini emsin, hech bo’lmasa 6 oy, qo’shimchalarsiz» («Пусть ребёнок кормится грудью матери, хотя бы 6 месяцев, без добавок»).

«Цель этого послания — вернуть настоящее значение этой фразы, которая на данный момент используется как оскорбление, а также продвижение грудного вскармливания», — отметили в Delivery Unit.

Менее чем за 24 часа с момента распространения баннеров кампания, по подсчётам офиса, смогла охватить более 1 миллиона активной аудитории.





В рамках инфокампании с 1−7 августа будут также проведены креативные акции для привлечения внимания молодой аудитории:

короткие ролики в соцсетях: с инструкцией по кормлению для матерей, подготовленные с участием экспертов и докторов;

акция на полках в розничной сети магазинов для привлечения внимания покупателей к ценности грудного вскармливания;

агитация в медучреждениях;

в кабинетах УЗИ Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка будут организованы «послания для родителей от ребёнка», где ребёнок будет просить родителей кормить его материнским молоком.

В поддержку грудного вскармливания был также проведён тренинг консультантов из числа студенток-медиков и создана горячая линия по вопросам грудного вскармливания. Молодые мамы могут получить ответы на вопросы и инструкции по грудному вскармливанию на узбекском и русском языках. Номер телефона консультационного центра: +998−55−517−10−03.

Информационная кампания в поддержку грудного вскармливания проводится ежегодно с 1 по 7 августа в более чем 150 странах на основе декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, принятой в 1990 году.

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