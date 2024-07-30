Синоптики Узгидромета подготовили обзор погоды в августе. В августе в Узбекистане температурный фон обычно начинает понемногу снижаться. Средняя месячная температура августа по территории Узбекистана ниже июльской на 1,5−2,5 градуса.

Абсолютные максимумы температуры в августе тоже ниже июльских максимумов. Так, в Ташкенте самая высокая температура воздуха за все годы метеонаблюдений составляет в июле — +44,6 градуса (такая температура была зафиксирована в 1997 году), а в августе — 43,1 градуса (1944 год).

За последние 10 лет самая высокая температура в августе — +41,8 градуса — наблюдалась в 2019 году. На крайнем юге республики, в Термезе, самая высокая температура составляет в июле +48,6 градуса (1914 год), а в августе — +46,3 градуса (1947 год).

Несмотря на то, что август по климатическим характеристикам не такой знойный, как июль, это все ещё довольно жаркий месяц.

Преобладающая дневная температура в августе по большей части территории составляет +33…+38 градусов, по югу и пустынной зоне — +37…+42 градуса. На пике жаркой погоды в отдельные дни температура воздуха достигает +40…+42, а по югу и пустынной зоне местами +43…+45.

Тем не менее, во второй половине августа уже чувствуется приближение осени. Увеличивается количество вторжений прохладного воздуха. Число дней с температурой +40 градусов и выше, по сравнению с июлем, значительно уменьшается.

Бывали годы, когда августовская температура воздуха по большей части территории Узбекистана ни разу не превышала +40 градусов, и лишь по северу, югу и пустынной зоне в отдельные дни воздух прогревался до +41…+43. За последние годы такой август наблюдался в 2020, 2021 и 2022 годах.

На территориях, расположенных ближе к горным массивам, по данным многолетних наблюдений, температура в августе практически никогда не поднималась до +40 градусов.

В отдельные годы заток прохладного воздуха в августе понижал дневную температуру по территории Узбекистана до +25…+30 градусов, а иногда ещё ниже — до +20…+25 (так было в конце августа в 2020 и 2023 годах).

Август в Узбекистане — самый сухой месяц в году. Дожди в августе выпадают очень редко — по большей части территории в среднем бывает от одного до трёх дней с небольшим дождём, а среднее месячное количество осадков не превышает 1−2 мм, по Ферганской долине — 3−5 мм.

В предгорных и горных районах дожди выпадают чаще, и среднее месячное количество осадков местами составляет 12−15 мм, а в горах Ферганской области и в высокогорьях Ташкентской области 20−22 мм.

Бывают исключительные случаи, когда в этот самый засушливый месяц в отдельных районах республики отмечаются ливневые дожди значительной интенсивности. Так, в конце августа 2020 года по центральным областям Узбекистана прошли сильные ливни с количеством осадков 10−34 мм.

В Ташкенте в тот день выпало 17 мм осадков (при месячной норме 2 мм) — это абсолютный рекорд по количеству суточных осадков в августе.

Необычным по характеру выпадения осадков был август 2023 год. После длительного периода сухой и умеренно жаркой погоды, в период 27−31 июля 2023 года практически по всей территории Узбекистана временами прошли дожди. Местами дожди были сильными — количество осадков за сутки, а точнее за несколько часов, многократно превышало месячную норму августа. В отдельных районах республики были обновлены исторические максимумы суточного количества осадков.

Наиболее впечатляющие рекорды были установлены в районе метеостанции Сарыассия (предгорья Сурхандарьинской области), где за 3 часа и 10 минут выпало 35 мм при месячной норме 0,4 мм и в районе метеостанции Коканд (Ферганская область), где за 20 минут выпало 35 мм дождя при месячной норме 5 мм.

Какая погода ожидает в августе в этом году?

Август начнётся с жаркой погоды. 1−2 августа в дневные часы воздух будет прогреваться до +39…+41 градуса, по югу — до +42…+44 градусов.

В дальнейшем жара немного ослабнет, и до конца первой декады дневная температура воздуха по большей части территории будет в пределах +36…+39,

по югу местами до +40…+42 градуса.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры ночью от +22…+25 градусов до +17…+20, днём — от +35…+38 градусов до +30…+33.

Август ожидается сухим. Месячное количество осадков прогнозируется около нормы, местами меньше нормы. Кратковременные дожди наиболее вероятны в отдельные дни третьей декады месяца.